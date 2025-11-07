Álvarez entregó préstamos a tasa cero a emprendedores de General Pico

Emprendedores de General Pico accedieron a créditos del programa “Desarrollo Productivo”, con fondos provenientes de la Ley de Descentralización. El ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, encabezó el acto oficial.

“En este contexto que estamos atravesando a nivel nacional, donde prima el individualismo y la economía de mercado, también demostramos nuestras diferencias que tenemos como pampeanos. Porque estos créditos que están recibiendo hoy, el mercado no lo establecería: son a tasa cero, pagaderos en 24 cuotas y con un mes de gracia”, destacó el ministro Álvarez.

“Esto tiene que ver con la filosofía que tienen el Gobierno provincial y el municipio, de apuntar al desarrollo, a la igualdad y a la equidad social, para que todos tengan un marco de oportunidad y desarrollo de acuerdo a lo que saben hacer”, agregó.

Javier es profesor de taekwondo y comentó que con este crédito lo destinarán a “equipamiento de combate, para entrenamiento físico” e indicó que “otros colegas tendrán un espacio en General Pico”. Carlos realiza mantenimiento de jardines, dijo que van a adquirir maquinaria para el servicio que presta. También estuvo presente Andrea, una vecina piquense que se dedica a la decoración de eventos “vamos a comprar herramientas, telas para anexar y elementos en general del trabajo que realizamos”.

CÍRCULO VIRTUOSO

Del acto participaron la subsecretaria de Economía Social, Graciela Salvini, y el director del área, Rodrigo Giraudo.

La directora de Desarrollo Económico y Productivo, Yolanda Carrizo, resaltó que la Ley de Descentralización “permite que todas las localidades, sin diferencia, tengan la posibilidad de elegir a nivel local quiénes son los titulares en cada oportunidad”.

“Después, al año siguiente, se vuelve a elegir en otro caso, se recupera y se genera un ciclo virtuoso que permite a la provincia de La Pampa ser una de las provincias diferentes del resto de la Argentina», concluyó.