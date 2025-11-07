viernes 7, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Bruce Springsteen relanza su disco más íntimo junto al estreno de su biopic

Springsteenbruce juventud byn 28octubre2025

Más de cuatro décadas después de su publicación original, Nebraska, el disco más sombrío y minimalista de Bruce Springsteen, regresa en una nueva edición remasterizada que acompaña el estreno mundial de Springsteen: Deliver Me from Nowhere (Música de ninguna parte), la película que retrata el proceso de creación del álbum y el difícil momento personal que atravesaba el músico.

Lanzado en 1982, Nebraska nació casi por accidente: Springsteen grabó una serie de maquetas acústicas en su casa de New Jersey, pensando en desarrollarlas luego con la E Street Band. Pero tras varios intentos de recrear esas canciones en estudio, comprendió que nada igualaba la fuerza emocional y la crudeza de aquellas cintas caseras. Así, decidió editarlas tal cual estaban: voz, guitarra y una atmósfera áspera que marcó un giro radical en su carrera.

La nueva edición —disponible en vinilo, CD y plataformas digitales— incluye una restauración del sonido original a partir de las cintas de cuatro pistas, además de un segundo disco con versiones inéditas, tomas alternativas y notas escritas por el propio Springsteen.

El lanzamiento coincide con la llegada a los cines de Deliver Me from Nowhere, dirigida por Scott Cooper y protagonizada por Jeremy Allen White, que reconstruye los meses en que el artista, aislado y en plena crisis emocional, concibió una de las obras más influyentes del rock estadounidense.

A diferencia de otras biografías musicales, la película evita el sensacionalismo y se concentra en el costado introspectivo del músico: un hombre que, sin adicciones ni escándalos, libraba una batalla silenciosa contra la depresión y la sombra de un padre alcohólico.

Mientras el film ofrece una mirada íntima sobre el proceso creativo, el relanzamiento de Nebraska devuelve a los oyentes la intensidad original de un álbum que habló de la América invisible: de los perdidos, los fugitivos, los que avanzan a ciegas buscando una razón para creer.

Más que una coincidencia, la llegada conjunta del disco y la película funciona como un diálogo entre el mito y el hombre, entre el artista y su reflejo. Cuatro décadas después, Nebraska sigue sonando como un susurro en medio del ruido.

