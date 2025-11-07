Colapinto continuará en la Fórmula 1 en 2026 y Alpine le podría dar un auto competitivo

El piloto argentino Franco Colapinto fue confirmado como piloto titular de Alpine para la temporada 2026, en la que podría tener un auto competitivo a diferencia de lo que ocurrió este año. El anuncio se realizó en la previa del Gran Premio de Brasil y marca la continuidad del joven de 22 años dentro del equipo francés.

La principal razón para suponer que Colapinto tendrá un auto competitivo es que Alpine cambiará el motor para el 2026 y pasará de Renault a Mercedes, lo que solucionaría uno de los grandes problemas que tuvieron en el 2025.

El mismo Colapinto expresó en varias ocasiones si disgusto con el motor de Renault, que le impedía conseguir la aceleración necesaria y generaba que se le hiciera el doble de complicado superar oponentes.

Otra de las cuestiones que ilusionan de cara al 2026 es que debido a su posición en el campeonato de Constructores, Alpine será el equipo con más horas en el túnel de viento, que es una herramienta de simulación que utiliza el flujo de aire controlado para probar y desarrollar la aerodinámica de un monoplaza, optimizando la resistencia al aire y la carga aerodinámica.

Además, Alpine llevan varias semanas sin invertir en desarrollo para el actual monoplaza, ya que su prioridad absoluta es tener un coche competitivo en el 2026.

Todas estas cuestiones podrían ser fundamentales para que en la próxima temporada Colapinto y su compañero en Alpine, el francés Pierre Gasly, puedan tener un monoplaza competitivo que les permita luchar por los puntos cada fin de semana de carreras.

CARRERA ESPECIAL

El Gran Premio de Brasil será una cita especial para el argentino, que correrá con el respaldo de una gran cantidad de hinchas latinoamericanos en las tribunas de Interlagos y con la tranquilidad de tener asegurado su futuro inmediato en la Fórmula 1.

El argentino todavía no logró sumar puntos este año, pero el jefe del equipo, el italiano Flavio Briatore, lo respaldó a lo largo de la temporada y su continuidad en la categoría reina demuestra que estuvo a la altura y superó a sus contrincantes directos por el segundo asiento en Alpine, que eran el estonio Paul Aron y el australiano Jack Doohan.