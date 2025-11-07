Desperfecto en la subestación de Mauricio Mayer provocó un apagón en varias localidades

La Cospec Ltda informó que -este viernes 7- se produjo un corte de energía eléctrica en Eduardo Castex y localidades interconectadas.

El corte energético se produjo por un desperfecto en la subestación transformada de Mauricio Mayer, y los operarios de la Administración Provincial de Energía (APE) se encuentran trabajando para resolver las dificultades y restablecer la normal prestación.

El Consejo de Administración de la Cospec Ltda transmite a los asociados que “sepan disculpar las molestias ocasionadas”.