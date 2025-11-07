Hallazgos arqueológicos evidencian que hace 12.000 años había ocupantes en La Pampa

Un grupo de arqueólogos realizó una serie de hallazgos arqueológicos en la laguna Ojo de Agua, en Uriburu, que evidencian las primeras ocupaciones humanas en la zona y las tecnologías usadas.

La investigación se lleva adelante en conjunto por la Municipalidad de Uriburu y el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (Incuapa), dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Las exploraciones arqueológicas se realizan con el objetivo de conocer las ocupaciones humanas en el pasado y comprender la relevancia histórica de la laguna local, publicó el diario La Arena.

Los primeros hallazgos «confirman la importancia del sitio: se han encontrado materiales que reflejan distintos momentos en que la laguna fue utilizada. Entre ellos, destacan puntas de proyectil típicas de las primeras ocupaciones humanas, datadas en aproximadamente 12 mil años de antigüedad, junto a otras más recientes, de los últimos 3 mil años, correspondientes al momento en que aparece en la región la tecnología del arco y la flecha, así como la cerámica».

No obstante, la investigación está en su primera etapa, y el equipo se encuentra evaluando la potencialidad del sitio para futuras ampliaciones de los estudios. «El trabajo está a cargo de los doctores Rafael Curtoni y Pablo Messineo, acompañados por las estudiantes de la carrera de Arqueología Jazmín Paonesa, Lourdes Fernández y Catalina Castellano», detalló el portal de noticias.

«Desde el proyecto se destaca y agradece el acompañamiento y consentimiento de las comunidades originarias de la provincia, fundamentales para el desarrollo de las investigaciones. En este marco, también se mantuvo un encuentro con la Lonko de la Comunidad Rankulche, Rosa Moreno Mariqueo, María Serraino junto a Nazareno Serraino, fortaleciendo el diálogo y el trabajo conjunto», agregaron.