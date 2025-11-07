Increíble: Karen Reichardt admitió que aún no leyó “el reglamento” de la Cámara de Diputados

La diputada nacional electa de La Libertad Avanza (LLA) Karen Reichardt admitió este jueves que aún no pudo leer el reglamento de la Cámara de Diputados, cuando falta poco más de un mes para su asunción como legisladora.

La diputada libertaria calificó como “tediosa” la normativa y dijo que “este fin de semana” la leerá.

“¿Vos sabés lo que fue desde que firmé hasta acá?”, preguntó la diputada electa en declaraciones radiales.

A fines de octubre, Reichardt había aclarado su exabrupto sobre los votantes del peronismo y sostuvo que había hablado de una “enfermedad mental” de los electores por un “chip cultural”.

“Dije ‘enfermedad mental’ por el chip cultural. Pero en serio: si no tenés cloacas, la calle es de los delincuentes, ni hablar de la educación, y cuando vayas a votar fíjate si el aula tiene picaportes, ¿vas a seguir votando lo mismo?”, preguntó la diputada electa en aquella oportunidad.