viernes 7, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Increíble: Karen Reichardt admitió que aún no leyó “el reglamento” de la Cámara de Diputados

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Reichardtkaren diputada lla 6noviembre2025

La diputada nacional electa de La Libertad Avanza (LLA) Karen Reichardt admitió este jueves que aún no pudo leer el reglamento de la Cámara de Diputados, cuando falta poco más de un mes para su asunción como legisladora.

La diputada libertaria calificó como “tediosa” la normativa y dijo que “este fin de semana” la leerá.

“¿Vos sabés lo que fue desde que firmé hasta acá?”, preguntó la diputada electa en declaraciones radiales.

A fines de octubre, Reichardt había aclarado su exabrupto sobre los votantes del peronismo y sostuvo que había hablado de una “enfermedad mental” de los electores por un “chip cultural”.

“Dije ‘enfermedad mental’ por el chip cultural. Pero en serio: si no tenés cloacas, la calle es de los delincuentes, ni hablar de la educación, y cuando vayas a votar fíjate si el aula tiene picaportes, ¿vas a seguir votando lo mismo?”, preguntó la diputada electa en aquella oportunidad.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Antar banner abril2025Tecnohuose banner setiembre2025Cospecltda banner abril2025 400x300Sancorseguro banner setiembre2025 lateralFestival intendentealvear octubr2025 1Refrigeradossantiago 4noviembre
Comisiones elpalomo 19octubre2025