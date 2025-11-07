K4OS, la banda de una tiktoker que «no sabía qué hacer» y ya agotó siete Gran Rex

La girl band argentina K4OS se consolidó como un fenómeno del pop nacional. El grupo, integrado por Mariana Taurozzi (Tau), Inés Civit (Ine), Mercedes Bitzer (Mechi) y Lynette Ladelfa (Lily) lanzó su primer álbum de estudio, “4EVER”.

El grupo nació por iniciativa de Mariana «Tau» Taurozzi, quien ya era una figura en TikTok. Aunque el proyecto se formó oficialmente cuando Tau convocó a las otras tres integrantes, la líder de la banda reveló recientemente la verdad sobre los inicios del proyecto.

En una entrevista en el programa Patria y familia de Luzu TV, Taurozzi se emocionó al confesar que no arrancó sola. «Era un tiktoker que acababa de dejar la facultad, que se quería dedicar a la música, al rap. No sabía qué hacer», admitió entre lágrimas.

Tau reveló que un socio, «Dalto», fue clave en la creación de la banda: «Dalto se ofreció a ayudarme desde un principio. Me dijo de crear una banda, él se ocupó de hacer el casting». Contó que el día que debían lanzar el video ella dudó por miedo a las críticas, y él «me agarró el celular y lo subió él».

Del casting de TikTok al Gran Rex

Desde ese inicio, K4OS utilizó TikTok y YouTube para mostrar su proceso creativo, compartiendo ensayos y sketches al estilo reality, lo que generó una sólida comunidad de fans antes de su debut oficial.

Lanzaron su primer single, «Caos», en febrero de 2024. Durante 2025, sus lanzamientos lograron ingresar en los charts de YouTube de más de 15 países y fueron nominadas a los Premios Gardel como “Mejor Nuevo Artista”.

Su primer álbum, «4EVER», contiene 14 canciones y es descrito como «súper pop» y un «pacto de amistad». El disco fue producido por OHMYPOP (Lucas Murúa) y el focus track es «Té Kila».