Pampeano fue a comer a un carrito en América, explotó una garrafa y murió

Un hombre de 41 años de Santa Rosa perdió la vida de manera trágica. Todo ocurrió el viernes 12 de septiembre a la noche en un carrito de comidas ubicado en uno de los dos accesos a la localidad bonaerense de América.

En ese momento, informó el sitio Rivadavia on line, un hombre de 41 años de Santa Rosa, identificado como Marcos Antonio Barroso, llegó al lugar para pedir un sándwich.

Según información extraoficial, en el lugar estaba la mujer que atendía y dos clientes, uno de ellos Barroso.

Por causas que se tratan de establecer, en ese instante explotó una garrafa del puesto de comidas lo que le provocó heridas gravísimas al pampeano que debió ser trasladado, de urgencia, al hospital Municipal de América. El otro cliente también fue hospitalizado.

«Ambos fueron derivados a centros de mayor complejidad mediante el sistema de emergencia sanitaria: uno hacia Trenque Láuquen y el otro a Junín», indicaron desde Rivadavia on line.

CADENA DE ORACION.

A las pocas horas del accidente, la madre de Barroso hizo un sentido posteo en redes sociales.

«Pido cadena de oración para mi hijo Marcos Antonio Barroso, sufrió un terrible accidente en América, provincia de Buenos Aires, explotó una garrafa en un carrito, él estaba esperando para comprar un sándwich. Dios mío necesito de tu infinita misericordia», escribió la mamá.

Sin embargo, Barroso murió en las últimas horas por lo que ayer sus restos fueron velados en la Sala 2 de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa ante una comunidad angustiada.

Marcos tenía un hijo, sus padres, hermanos, sobrinos y primos que participaron su lamentable fallecimiento.