Remate “3 en 1” de Brandemann Consignataria en Castex: Subastan invernada, vientres y caballos criollos

El evento ganadero se desarrollará en el Establecimiento La Estelita de Gaspar Brandemann, y saldrán a la venta 2.500 cabezas de invernada, después del almuerzo se subastarán 550 vientres de Cabaña Mayaco y cabañas invitadas de Eduardo Castex, Conhello, Intendente Alvear y Buenos Aires, y concluirá con el II remate de caballos criollos de la cabaña de la firma castense.

En el predio ubicado al sur de Eduardo Castex se instaló una carpa donde –desde las 11 horas- se desarrollará el 146° remate por pantalla e internet, de 2.500 cabezas.

Tras el almuerzo saldrán a la venta 550 vientres de Cabaña Mayaco y las cabañas castenses San Juan, Peñi Huen y Villa María, la cabaña El Amanecer de Carlos Gaccio de Conhello, la cabaña “Mi reducto” de la provincia de Buenos Aires y cabaña “El Martillo” de Intendente Alvear.

Finalmente, a las 16 horas, se subastarán 12 caballos criollos de Cabaña Mayaco, donde los interesados ya realizaron previamente las pre ofertas en la página web de la empresa castense.

Leonardo Elormendi detalló las condiciones de venta de este evento ganadero. Los lotes de 2.500 cabezas de invernada se comercializarán con las condiciones habituales de 30 y 60 días, y algunos llegan a 90 días. Mientras que la subasta de 550 vientres se podrá abonar en cinco cuotas fijas “para cualquier categoría que compre, ya sea vaquillona preñada o vaquillona o vaca con cría”; y los caballos criollos se venderán en hasta 10 cuotas fijas sin interés.

“Terminamos recientemente con los remates online de reproductores de cabañas de Intendente Alvear y Trenque Lauquen en el salón María Baralle de Brandemann, y ahora tenemos los remates online de diciembre y el jueves 18 será el remate especial en el Mercado Agroganadero de Cañuelas”, anticipó Elormendi.