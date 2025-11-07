Robó en dos casas, lo detuvieron y en menos de un mes lo condenaron a prisión

Un hombre de 27 años fue condenado hoy a un año de prisión de cumplimiento efectivo, manteniéndosele la condición de reincidente, por el delito de robo simple en dos oportunidades. A mediados del mes pasado, Franco Matías Rossi ingresó a un par de viviendas santarroseñas y sustrajo alhajas, herramientas, celulares y ropas, entre otros objetos.

El 15 de octubre, a la mañana, entró a un domicilio ubicado a pocos metros de la rotonda sur –después de dañar la traba de una ventana– y se llevó una daga de alpaca, una rastra con detalles en oro y plata, un reloj pulsera, diez anillos, varias cadenitas, un celular, una campera, una gorra y un taladro inalámbrico.

Al día siguiente, también a la mañana, repitió su accionar en una casa situada en cercanía de la laguna Don Tomás. De allí robó, luego de forzar un pestillo, una notebook, una Play Station, una campera, un par de zapatillas, una mochila, un reloj pulsera, otro reloj con su respectivo cargador, pulseras y aros, un auricular inalámbrico, una gorra, una billetera y una memoria externa.

La condena fue dictada por la jueza de control, María Elena Grégoire, al homologar un acuerdo de juicio abreviado suscripto por el fiscal Facundo Bon Dergham, el defensor oficial Juan José Hermúa y el propio acusado, quien admitió su responsabilidad penal. El acuerdo contó con el consentimiento de la víctima del segundo hecho, porque la del primero no pudo ser contactada a pesar de varios intentos.

La defensa había requerido que la pena sea cumplida bajo arresto domiciliario, pero la fiscalía se opuso. La jueza rechazó ese planteo y ordenó que continúe con prisión preventiva hasta que el fallo quede firme, ya que Rossi fue aprehendido pocos días después de que cometiera los robos.

El imputado tiene antecedentes registrables, ya que anteriormente había sido condenado con sanciones de cumplimiento efectivo por robo simple, tentativa de robo, hurto, encubrimiento, violación de domicilio y desobediencia.