Votar a tu verdugo!!! (*)

El 29 de septiembre de 2025, el presidente Javier Milei visitó la planta de Newsan en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego. Durante la recorrida fue recibido por los directivos de la firma, entre ellos Miguel Rodríguez y Agustín Coto, y saludado por los operarios, que se sacaron fotos, selfies y aplaudieron al mandatario. El recorrido fue difundido por medios locales y nacionales, destacando el ‘modelo productivo’ de la empresa.

-La visita generó una importante cobertura mediática: se publicaron fotografías y videos en los que se ve a Milei dentro de las líneas de producción, con empleados uniformados de Newsan, posando y sonriendo. Los medios locales destacaron el entusiasmo y apoyo del personal hacia la presencia presidencial.

-Sin embargo, a comienzos de noviembre de 2025 comenzaron a llegar telegramas de despido a alrededor de 150 trabajadores de la planta, tanto efectivos como contratados. Las notificaciones se realizaron sin previo aviso, incluso mientras algunos empleados estaban de vacaciones o con licencia médica. Los despedidos denunciaron el incumplimiento de un acuerdo de estabilidad laboral firmado con la UOM que se extendía hasta diciembre de 2025.

-Los sindicatos locales y diversos medios señalaron la contradicción entre el apoyo mostrado por los operarios durante la visita presidencial y la posterior ola de despidos, destacando el contraste entre el discurso de eficiencia productiva promovido por Milei y la realidad laboral de los trabajadores.

(*) Rodrigo Genoni (secretario general CEC – Santa Rosa)