Concurso #TikTokDeportes: Seis viajes a la final de la Copa Libertadores 2025 y u$s1.000, los premios

La plataforma de videos TikTok lanzó una nueva iniciativa para celebrar la pasión por el fútbol: el concurso #TikTokDeportes, que llevará a seis creadores de contenido a vivir la Final de la CONMEBOL Libertadores 2025.
La final se disputará en Lima (Perú), el próximo 29 de noviembre y enfrentará a los equipos brasileños Flamengo y Palmeiras.
La campaña, que está disponible en Argentina, Perú y Brasil, invita a los fanáticos a publicar videos originales sobre fútbol (análisis, humor, reacciones, trivias, etc.) utilizando el hashtag correspondiente a su país.
Premios y cómo participar
TikTok seleccionará a los dos videos más destacados por país (seis ganadores en total) y les otorgará una experiencia completa con todos los gastos pagos para viajar a Lima y disfrutar de la final.
Además, los cinco videos más creativos y con mayor interacción de cada país recibirán un premio en efectivo de aproximadamente USD 1.000 (en moneda local).
Para participar, los usuarios deben cumplir con estos requisitos:
-Ser mayor de 18 años.
-Tener una cuenta activa en TikTok (de al menos 30 días).
–Ingresar a la página de la campaña, leer las bases y hacer clic en “Quiero participar” antes de publicar el video.
Fechas clave
-Cierre de inscripciones: 15 de noviembre.
-Selección de ganadores: 17 y 18 de noviembre.
-Anuncio oficial: 18 de noviembre.
-Final de la CONMEBOL Libertadores: 29 de noviembre en Lima, Perú.