Fuerte operativo policial para contener intento de motín en la Alcaidía de Santa Rosa

Los internos de la Alcaidía de la UR-I de Santa Rosa comenzaron un motín ayer por la tarde. Hubo un principio de incendio en el complejo y fue requerida la presencia del Servicio de Emergencias Médicas (SEM).

El incidente se registró pasadas las 19 horas y desató un fuerte operativo policial. Cerca de las 19.30 una autobomba salió del cuartel de Bomberos en dirección hacia la Alcaidía, ubicada en la calle Liberato Rosas, publicó el diario La Arena.

Rápidamente la dotación, que luego fue asistida por una unidad de apoyo, comenzó a trabajar en el foco ígneo que se había desatado en el interior. «Hubo un principio de incendio, se quemaron prendas de vestir, madera y tela», confirmaron fuentes policiales.

En simultáneo, comenzaron a llegar efectivos de distintas dependencias, entre ellas la Brigada de Investigaciones y de la Sección Canes. También se observó la llegada de efectivos que prestan en el servicio en el establecimiento, que a las apuradas descendían de sus vehículos para incorporarse y reforzar el operativo, entre ellos del Grupo de Requisa e Intervenciones Alcaidía (GRIA).

«Es un intento de motín», sintetizaron las fuentes consultadas, mientras la intervención estaban en curso. En la vereda, había transeúntes y familiares que seguían de cerca lo que ocurría en el interior.

El episodio violento comenzó por un planteo de salidas transitorias de un interno, pero las quería en otra localidad, particularmente en General Pico. Se le comunicó que estaba autorizado por la Justicia y que este sábado iba a ser trasladado, pero al no creerlo inició la protesta.

Unos minutos más tarde ingresó una ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), cuyo personal prestó asistencia dentro del complejo. Una hora después, las unidades de Bomberos se retiraron tras sofocar el foco ígneo. Lo mismo hizo el personal de Salud luego de culminar con su labor. Al lugar también acudió el jefe de Policía, Claudio Cano, quien supervisó personalmente lo ocurrido dentro de la Alcaidía.

Reporte oficial.

Por la noche, desde la Policía de La Pampa emitieron un comunicado para «llevar tranquilidad a la comunidad, ya que todas las personas alojadas en el lugar se encuentran en buen estado de salud, sin que se hayan producido heridos o lesionados».

En esa línea, explicaron que el episodio se originó «a partir de un reclamo individual de una persona privada de la libertad, quien prendió fuego un colchón y fue secundado en la acción por otros dos internos. Cabe destacar que la demanda del causante ya había sido tramitada oportunamente ante la Justicia interviniente».

Por otro lado, destacaron que «la actuación oportuna de las unidades especializadas de la Policía de La Pampa permitió contener el evento, resguardando la integridad física, tanto de las personas alojadas, como del personal policial. Los equipos interdisciplinarios actúan en el abordaje y acompañamiento de los involucrados».

«Transmitimos tranquilidad a las familias y a la ciudadanía en general, reafirmando el compromiso institucional de velar por la seguridad de las y los pampeanos», completaron.