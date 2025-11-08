sábado 8, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Israel informó que Hamás entregó el cuerpo del rehén argentino Lior Rudaeff

Israel informó que el grupo terrorista Hamás entregó el cuerpo del rehén argentino Lior Rudaeff, victima asesinada el 7 de octubre de 2023 cuando los extremistas atacaron kibutz Nir Yitzhak.

El ejército del Estado judío indicó mediante un comunicado oficial: “Tras el proceso de identificación realizado por el instituto nacional de medicina legal (…), el ejército israelí informó a la familia de Lior Rudaeff que ha sido repatriado para ser enterrado”.

“Las FDI comparten el dolor de la familia, siguen dedicando todos sus esfuerzos al regreso de los secuestrados fallecidos y se están preparando para continuar implementando el acuerdo”, agregó el texto.

El argentino fue otro de los rehenes asesinados el 7 de octubre de 2023 cuando los terroristas invadieron Israel, al tiempo que lo declararon muerto el 7 de mayo pasado.

El damnificado, de 61 años, nació en la Ciudad de Buenos Aires, tenía cuatro hijos, estaba casado, era ambulanciero y médico voluntario.

A los 8 años, se radicó junto a su familia en el kibutz Nir Yitzhak, cerca de la Franja de Gaza, donde formó parte del equipo de seguridad.

Tuvo dos nietos pequeños, llamados Tomer y Dagan, mientras que Ben, uno de sus descendientes, se encontraba en el festival se día estaba en el festival de música electrónica (atacado por Hamás).

