Necrológica de Eduardo Castex –  Viernes 07

Ha dejado de existir en Eduardo Castex el vecino Domingo Faustino Carrizo (77 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este Sábado 08, a las 11 horas, en el cementerio local.
Informó Cochería Cospec Ltda
sábado 8, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
