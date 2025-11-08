sábado 8, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Necrológica de Eduardo Castex –  Viernes 07

Ha dejado de existir  en Eduardo Castex el vecino Domingo Faustino Carrizo (77 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este Sábado 08, a las 11 horas, en el cementerio local.

Informó Cochería Cospec Ltda

