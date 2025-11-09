domingo 9, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Las 62 Organizaciones Peronistas reafirmaron su rol como línea interna del PJ

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
62organizadores peronistas cec santarosa 9noviembre2025

En la sede del Centro de Empleados de Comercio (CEC) en la ciudad de Santa Rosa, se realice la primera reunión de las 62 Organizaciones Peronistas de la Zona Norte y Zona Sur, donde los representantes de las organizaciones coincidieron en la necesidad de fortalecer la unidad del movimiento obrero pampeano y nacional, y de asumir un rol activo dentro del Partido Justicialista (PJ) como línea interna que exprese los intereses y la voz de los trabajadores.

Las 62 Organizaciones destacaron que el movimiento obrero no puede permanecer al margen de las decisiones políticas que definen el destino del país, y que es momento de recuperar la participación, la representación y la acción directa dentro del justicialismo, garantizando que las banderas históricas de justicia social, independencia económica y soberanía política vuelvan a ser ejes rectores de toda acción partidaria.

En ese marco, se resolvió que las 62 Organizaciones Peronistas funcionarán como espacio de articulación y unidad de las fuerzas del trabajo, convocando no solo a los sindicatos y gremios organizados, sino también a todas las instituciones que aglutinan trabajadores desocupados, movimientos sociales, cooperativas, monotributistas y sectores de la economía popular, a fin de que puedan tener representación y voz dentro del Partido Justicialista.

“El movimiento obrero representa la fuerza viva del pueblo argentino, y su presencia dentro del Partido Justicialista no es un privilegio, sino una responsabilidad histórica”, se expresó durante el encuentro.

En ese sentido, se hizo un llamado a todas las confederaciones generales del trabajo y organizaciones provinciales a sumarse al proceso de reconstrucción política desde el territorio y con una mirada inclusiva y federal.

Las conclusiones de la jornada reflejaron un consenso general:

– Que las 62 Organizaciones Peronistas asuman el rol de canal institucional del movimiento obrero dentro del PJ.

– Que se impulse un espacio de debate y acción conjunta con todos los sectores del trabajo, sin exclusiones. – Que se promueva una participación activa de los trabajadores en la vida política y social del país, defendiendo los derechos conquistados y recuperando aquellos que se han visto amenazados.

De esta manera, las 62 Organizaciones Peronistas ratifican su compromiso de seguir trabajando por la unidad del movimiento obrero y la reconstrucción del peronismo desde sus bases, convocando a cada compañero y compañera a ser parte de un proyecto común que devuelva esperanza, justicia y dignidad al pueblo trabajador.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Cospecltda banner abril2025 400x300Antar banner abril2025
Comisiones elpalomo 19octubre2025Sancorseguro banner setiembre2025 lateralRefrigeradossantiago 4noviembreFestival intendentealvear octubr2025 1Tecnohuose banner setiembre2025