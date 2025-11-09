Liga Argentina de Básquet: Pico FC comenzó con un triunfo en el Ángel Larrea

En un Parque Ángel Larrea repleto, Pico FC derrotó 83-75 a Deportivo Norte. Juan Ignacio Rodríguez Suppi, el goleador del partido con 19 puntos y 4 asistencias.

En un comienzo parejo y con un ritmo alto de juego, Deportivo Norte manejó el arranque del partido con su base, Juan Segundo Menna, que aportó ocho puntos. Sin embargo, Pico reaccionó con la rotación del banco y cerró el período 19-18 a su favor.

El segundo cuarto fue errático para ambos equipos, el Decano tuvo un buen rendimiento de Juan Ignacio Rodríguez Suppi y Felipe Bonfigli. Pero nuevamente Menna apareció para la visita y Norte se fue arriba al descanso 33-31.

En el tercer cotejo, el local volvió a tomar las riendas del partido de la mano de Mosley y Sánchez, mientras que en Norte, Alonso fue el factor clave. La ventaja fue para Pico 54-50.

En los últimos diez minutos, el Decano desplegó un gran nivel colectivo, con puntos en varias manos y superando a la visita para cerrar el partido 83-75.

El próximo jueves 13, Pico FC visita a Ciclista Juninense en su segunda presentación. Por su parte, Deportivo Norte sigue su gira ante Villa Mitre, este domingo 9.