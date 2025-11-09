domingo 9, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Liga Argentina de Básquet: Pico FC comenzó con un triunfo en el Ángel Larrea

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Ligaargentinabasquet picofc formacion 9noviembre2025

En un Parque Ángel Larrea repleto, Pico FC derrotó 83-75 a Deportivo Norte. Juan Ignacio Rodríguez Suppi, el goleador del partido con 19 puntos y 4 asistencias.

En un comienzo parejo y con un ritmo alto de juego, Deportivo Norte manejó el arranque del partido con su base, Juan Segundo Menna, que aportó ocho puntos. Sin embargo, Pico reaccionó con la rotación del banco y cerró el período 19-18 a su favor.

El segundo cuarto fue errático para ambos equipos, el Decano tuvo un buen rendimiento de Juan Ignacio Rodríguez Suppi y Felipe Bonfigli. Pero nuevamente Menna apareció para la visita y Norte se fue arriba al descanso 33-31.

En el tercer cotejo, el local volvió a tomar las riendas del partido de la mano de Mosley y Sánchez, mientras que en Norte, Alonso fue el factor clave. La ventaja fue para Pico 54-50.

En los últimos diez minutos, el Decano desplegó un gran nivel colectivo, con puntos en varias manos y superando a la visita para cerrar el partido 83-75.

El próximo jueves 13, Pico FC visita a Ciclista Juninense en su segunda presentación. Por su parte, Deportivo Norte sigue su gira ante Villa Mitre, este domingo 9.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Sancorseguro banner setiembre2025 lateralComisiones elpalomo 19octubre2025
Antar banner abril2025Refrigeradossantiago 4noviembreFestival intendentealvear octubr2025 1Tecnohuose banner setiembre2025Cospecltda banner abril2025 400x300