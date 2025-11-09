domingo 9, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Netflix reveló los primeros cinco minutos de Stranger Things temporada 5

Strangerthings actores temporada5 8noviembre2025

Posterior al día de Stranger Things, Netflix presentó a través de su canal oficial en YouTube, los primeros minutos que darán inicio a esta última entrega.

El clip arranca con partes que no se vieron en la primera temporada. Will en el otro lado intenta escapar de un demogorgon cuando este lo golpea para llevárselo a Vecna quien se revela que tenía planes desde el comienzo para el niño.

La serie creada por los hermanos Duffer, cuenta con la producción de Upside Down Pictures y 21 Laps Entertainment, con los hermanos Duffer a cargo también de la producción ejecutiva junto con Shawn Levy y Dan Cohen de 21 Laps Entertainment.

El elenco lo integran Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman, Jamie Campbell Bower, Cara Buono, Amybeth McNulty, Nell Fisher, Jake Connelly, Alex Breaux y Linda Hamilton.

Fechas de estreno:

-Volumen 1 el 26 de noviembre (cuatro episodios)

-Volumen 2 el 25 de diciembre (tres episodios)

-El final el 31 de diciembre, todos a las 10 PM ARG.

