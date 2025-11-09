Torneo Provincial 2025: Alvear FC ganó por penales y jugará la final con All Boys de Santa Rosa  

All Boys de Trenel y Alvear FC empataron 1 a 1 en el tiempo reglamentario, y los alvearenses se impusieron 5 a 4 en la definición por penales, y clasificaron para jugar la final del Torneo Provincial 2025. El partido se disputó en el estadio José Gago de Trenel, y en el primer partido –en Intendente Alvear- también habían empatado, pero sin goles. Los alvearenses definirán la competencia con All Boys de Santa Rosa, que dejó en el camino –en semifinales- a Atlético Santa Rosa, en el clásico capitalino.

En el partido definitorio, los trenelenses se pusieron en ventaja por intermedio de Leandro Cerda, y el goleador Axel Bertaina empató cuando restaban pocos minutos para la finalización del encuentro.

El equipo azul terminó con 10 jugadores, por la expulsión de Agustín Álvarez.

En la definición por penales, para los trenelenses marcaron Moreyra, Izza, Méndez y Leguizamón, y Morales y Gutiérrez fallaron en sus disparos.

En los alvarenses, marró Freites su disparo, y convirtieron Ferreyra, Bertaina, Santucho, Arriola y Betanzo.

SORTEO

El Ente Provincial del Fútbol anunció, días atrás, que el sorteo de las localías para las finales del Torneo Provincial, se realizará este martes 11, a las 11 horas, en el Albergue Provincial, en Santa Rosa.

En el acto estarán presentes un jugador de cada equipo finalista, con la indumentaria representativa, dirigentes de las ligas y el subsecretario de Deportes de La Pampa, Ceferino Almudevar.