Álvarez entregó créditos a emprendedores y el municipio de Quemú Quemú

Emprendedores y el municipio de Quemú Quermú recibieron créditos de distintos programas de Economía Social, que se financian por intermedio de la Ley de Descentralización del gobierno pampeano.

Referentes del sector emprendedor quemuense recibieron créditos de los programas “Desarrollo de la Economía Social” y “Desarrollo Productivo”, mientras que la gestión municipal accedió a fondos de “Participación comunitaria”, para desarrollar un proyecto de operadores socio-comunitarios.

El acto de entrega fue presidido por el ministro de Desarrollo Social y DDHH, Diego Álvarez, y la subsecretaria de Economía Social, Graciela Salvini, además de autoridades municipales.

El ministro destacó los cursos, realizados desde la Subsecretaría de Economía Social, y la importante convocatoria que se registró. “Hay una comunidad emprendedora significativa, que se apoya y consume lo que el emprendedurismo genera. Eso hace que se forme un círculo virtuoso”, dijo Álvarez.



“Si nos rigiéramos estrictamente por las leyes del mercado, no estaríamos otorgando créditos a tasa cero de interés, con tres meses de gracia y a devolver en 36 cuotas. Esto no lo van a encontrar en el sistema financiero. Se hace desde el estado provincial, cumpliendo con la Ley de Descentralización y con el objetivo puesto en el desarrollo de la comunidad”, agregó.



MAYORÍA DE EMPRENDEDORAS

La titularidad de casi todos los créditos recayó en mujeres emprendedoras quemuenses, lo cual fue destacado por las autoridades. Celeste Roldán es la titular de un emprendimiento del rubro de panificación, y relató que el préstamo económico lo destinará “para la compra de una amasadora, que me va a permitir mejorar los productos”.

Cecilia Andrada se dedica a la pastelería. “Soy repostera, necesito adquirir un horno y una amasadora. Los productos habitualmente los ubico en Quemú Quemú, pero a veces recibo pedido para llevar afuera de la localidad”, expresó.



FFONDOS Y CAPACITACIONES

La comuna quemuense recibió fondos para desarrollar el programa local de “Operadores Socio-Comunitarios”, que busca implementar acciones de prevención con infancias, adolescencias y personas mayores; detectando los factores y condiciones que generan vulnerabilidad psicosocial, e identificando espacios comunitarios para la construcción de redes que permitan la intervención. La información que surja será transmitida al equipo técnico competente para favorecer el acompañamiento.