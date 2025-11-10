Caso Lía Falcon: Cinco años de prisión y 10 años de inhabilitación para Roldán

La Audiencia de Juicio de Santa Rosa condenó hoy a Francisco Roldán a la pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación especial por diez años para conducir vehículos con motor, por ser autor del delito de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria en perjuicio de Lía Falcón.

Los jueces Andrés Olié, Gastón Boulenaz y Carlos Besi consideraron que el imputado, al momento del siniestro vial, conducía a exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida y que, además, violó la señalización de los semáforos.

La muerte de Lía Falcón se produjo el 16 de enero pasado a la tarde, en el cruce de avenida Circunvalación y Cavero, en Santa Rosa. La joven de 22 años fue atropellada por Roldán, quien manejaba un Ford Falcon, y falleció tras ser trasladada al Hospital Favaloro.

Durante los alegatos finales, el fiscal Marcos Sacco había requerido la pena que finalmente dispuso el Tribunal, y calificó la conducta de Roldán como homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, agravada por haber sido ocasionado el siniestro, mediante la violación de la señalización semafórica y por haber conducido en exceso a la velocidad permitida en el lugar (la máxima era 60 kilómetros por hora y el acusado iba entre 99 y 117, a una media de 108 kilómetros).

La apoderada de la querella, Aldana Belén Prost –en representación de la madre de la víctima– pidió una sanción de 12 años de prisión y veinte de inhabilitación por el delito de homicidio simple, con dolo eventual y; subsidiariamente, seis y diez años respectivamente, por homicidio culposo triplemente agravado (conducir con exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida, hacerlo con culpa temeraria y violar la semaforización).

A su vez, la defensa de Roldán, a cargo del abogado Nicolás Espínola y la abogada Seila Domínguez Ardohain, no se opuso a la inhabilitación, pero solicitó una pena de tres años en suspenso por homicidio culposo.

Hasta ahora, en La Pampa, nunca se aplicó la figura del dolo eventual en siniestros viales. El caso testigo en el país es el de Sebastián Cabello, quien corriendo una ‘picada’ a casi 140 kilómetros por una avenida porteña, colisionó a un Renault 6 y como consecuencia de ello Celia González Carman y su hija de tres años murieron carbonizadas.

En esa causa, el Tribunal Oral Criminal N° 30 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en noviembre de 2003, condenó originalmente a Cabello a 12 años de prisión como autor del delito de doble homicidio simple cometido con dolo eventual; pero luego la Cámara de Casación Penal descartó esa figura y recalificó el hecho como homicidio culposo. En 2006 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme esa resolución.