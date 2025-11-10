Defensor pampeano fue convocado por Scaloni y marcará un hecho histórico en el seleccionado

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, sorprendió este domingo con una convocatoria de último momento para el único amistoso de la próxima fecha FIFA. El equipo visitará a Angola en Luanda el próximo viernes 14 de noviembre a las 13:00 hs (hora argentina).

El convocado inesperado es Kevin Mac Allister, lateral por derecha que juega en el Union Saint-Gilloise de Bélgica.

La convocatoria de último momento de Scaloni marcará un hecho histórico en el seleccionado nacional de Mayores: integrará el plantel con su hermano Alexis.

Su primera vez y el paso por Boca

Se trata de la primera vez que Kevin Mac Allister es convocado a la Selección Argentina mayor, donde tendrá la oportunidad de compartir plantel con su hermano, Alexis Mac Allister.

El defensor, formado en Argentinos Juniors, tuvo un breve paso por Boca en 2019, donde permaneció un año, aunque «apenas sumó un puñado de minutos» antes de regresar al club que lo vio nacer. Tras consolidarse nuevamente en Argentinos, dio el salto a Europa a mediados de 2023.

La convocatoria de Mac Allister se suma a otras novedades en la lista, como las de Joaquín Panichelli, Máximo Perrone, Gianluca Prestianni y José Manuel López.

Scaloni también decidió no citar a jugadores del fútbol argentino, como Paredes (Boca), Montiel, Acuña y Rivero (River), para permitirles disputar la última fecha del Torneo Clausura. Tampoco estará Emiliano Martínez, a pedido del Aston Villa.