El Chiqui Tapia intervino San Lorenzo en medio de la crisis y buscan decretar la acefalía

Claudio «Chiqui» Tapia se cansó del desmanejo de San Lorenzo y tras darle al club un ultimátum para resolver su crisis institucional sin precedentes, decidió que la AFA intervendrá en el proceso para desplazar al atornillado Marcelo Moretti. En una situación institucional sin precedentes para el club de Boedo, la AFA puso un veedor y buscarán convocar a elecciones mientras Moretti sigue atornillado.

Moretti es el último presidente del club, que debió pedir licencia luego de que lo filmaran metiéndose un fajo de dólares en el bolsillo interno del saco. Luego de unos meses quiso volver y desató una ola de renuncias en la comisión directiva del club, que no le encuentra una salida al conflicto.

En la AFA creen que el paso lógico ahora es el llamado a una reunión de comisión directiva con un veedor de Tapia para controlar el proceso que declare la acefalía del club y el llamado a elecciones para cuanto antes.

Pero como no está garantizado que Moretti suelte la manija, el desenlace es incierto, mientras en todos los sectores buscan bajarle el tono a la palabra urticante de «desafiliación» que salió de la boca del propio Tapia la semana pasada, cuando un enviado del libertario Sebastián Pareja se fue de malos modos de una reunión en la AFA.

Como reveló LPO, el Chiqui amenazó con que si se mete la Inspección General de Justicia (IGJ), hoy en manos libertarias, desafiliará al club que está al borde de la quiebra.

El propio Moretti tuvo que admitir que debe plata a sectores oscuros. Las deudas ya son una constante en los presidentes de San Lorenzo: Marcelo Tinelli, que perdió 15 millones de dólares con San Lorenzo, arrastra una deuda que llegó al escándalo con el empresario de medios Gustavo Scaglione.

Ahora el ex Showmatch llegó al punto de no poder pagar las expensas de sus tres departamentos de la torre Le Parc de Puerto Madero.