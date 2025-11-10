Gran Prix de vóley femenino: Racing de Castex ganó en Sub 14 y Campos de Acha en Sub 18

Los equipos femeninos de Unión Deportiva Campos de General Acha en Sub 18, y Racing Club de Eduardo Castex en Sub 14, ganaron el torneo Gran Prix de Vóley disputado -el sábado pasado- en Eduardo Castex.

El certamen comenzó a las 9 horas y se extendió hasta la tarde, en las tres canchas de Racing Club, donde el mes que viene la Selección pampeana masculina de vóley será local en los Juegos de la Araucanía 2025, que organiza con gran esfuerzo el Gobierno de La Pampa.

Las dos finales resultaron emocionantes. En Sub 18, Campos se impuso en tie break 15 a 12 a la Escuela 221 de Santa Rosa.

Campos, dirigido por Andrea Espíndola, doblegó a la 221 en un partidazo. El campeón sacó a relucir su estirpe cuando al lograr dar vuelta el marcado en el tie break, obligando al subcampeón a cometer errores en la defensa.

Campos estuvo integrado por Emilia González, Martina Costoya, Magalí González, Ambar Medina Badal, Melina Marillan, Emilia Pérez, Aylén Cácerez Díaz y Valentina Galván.

Festejo de Racing.

Racing de Castex se coronó campeón en Sub 14 femenino al vencer en la final a Campos de General Acha 2 a 0.

Esta final también fue electrizante. Racing, con un equipo que cada vez se anima a más, se impuso en el primer set 26-24 y en el segundo, 25-21. Este partido fue el más ruidoso por la presencia de la hinchada local, que se ubicó en una de las tribunas para alentar al conjunto de casa.

El cotejo fue parejo. Racing se quedó con el primer puesto porque cuando se vio en apuros, tanto en el primer como en el segundo parcial, supo reponerse y ser mejor en ataque, y Campos, en tanto, perdió valiosas pelotas en defensa.

Racing, con el técnico Sacha Elosegui, lo integraron Gianella Dummler, Valentina Velilla, Amparo Bruno, Juana Lucero, Ange Resch, Alfonsina Pelizza, Albertina Frank, Luisina Riela, Pilar Barros, Alma Menzanzano y Maitena Lázaro.

El tercer puesto del torneo quedó para Unión La Pampa al vencer a la Escuela 221 2-0.