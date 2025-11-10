Incendio destruyó una camioneta que trasladaba piletas de fibra por la ruta nacional 35

Una camioneta que trasladaba un carro con piletas de fibra quedó totalmente destruida por un incendio que se originó –aproximadamente a las 15 horas- en la ruta nacional 35, entre Winifreda y Santa Rosa. Fuentes policiales indicaron que no hubo heridos, y las pérdidas materiales “fueron totales”.

Las fuentes policiales indicaron que el fuego se originó por el recalentamiento de uno de los bolilleros del carro, donde transportaban varias piletas de fibra de vidrio. “El fuego se inició en el carro y se propagó hacia la camioneta, provocando pérdidas totales”, indicaron.

Las llamas generaron una densa columna de humo que se visibilizó desde varios kilómetros, y alertó a otros automovilistas que circulaban por la zona, publicó Noticias del Sur Online.

Los ocupantes de la pick up viajaban desde la provincia de Córdoba, y resultaron ilesos.

En el lugar trabajó personal policial y bomberos, quienes lograron controlar el fuego y normalizar la circulación vehicular en el sector afectado.

A pesar de la rápida intervención, no se pudo evitar la destrucción completa del carro, las piletas y la camioneta.

Las autoridades iniciaron las actuaciones para determinar con precisión las causas del desperfecto mecánico que desató el incendio.