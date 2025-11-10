lunes 10, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Los relatos premiados en el concurso “En los últimos 40 años” de DAFAS



En el marco de “Octubre, Mes de las Personas de Edad” y el 40° aniversario institucional, se concretó la cuarta edición del Concurso de Relatos “En los últimos 40 años” organizado por la Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social (DAFAS). Entre las producciones seleccionadas del concurso, sobresalieron la creatividad y la emotividad de las personas participantes que representaron a 19 localidades pampeanas.  

Los relatos premiados son:

-1er premio, de $ 150.000, más un libro de autoría pampeana: Alejandro Lamaison (Santa Rosa)

-2do premio, de $ 100.000, más un libro de autoría pampeana: Claudia Susana Figueroa (Santa Rosa).

-3er premio, de $ 75.000, más un libro de autoría pampeana: Liliana Cena (Alta Italia).

En tanto serán premiados con libros de autoría pampeana las siguientes menciones especiales: Mabel Elvira Ghiglione, Mirtha Alicia Miró, María Celia Luases, María Mabel Camargo, Angela Graciela Romero, Silvia Beatriz Lujan Viglianco y Darío Cesar Bega Rodríguez.

Los relatos premiados y seleccionados pueden leerse desde este link  

