Netflix expande negocios fuera de las pantallas: inaugura su primer parque temático en EEUU

Netflix conquistó el negocio global del entretenimiento con su servicio de streaming. Y ahora va por más en su estrategia de diversificación y se propone iniciar un camino al mejor estilo Walt Disney, por fuera de las pantallas.

En pocos días más, abrirá su primer parque temático en Estados Unidos. El corte de cintas se hará este miércoles con la inauguración de “Netflix House” en el centro comercial King of Prussia, en las afueras de Filadelfia.

Esta apertura será la primera de una serie de instalaciones planeadas para Estados Unidos, a la que seguirá una sede en Dallas durante diciembre de este año y otra prevista para Las Vegas en 2027.

La compañía, conocida mundialmente por haber transformado la industria audiovisual en las últimas dos décadas, viene trabajando hace tiempo en este nuevo formato, que ahora se concreta.

Se trata de un espacio permanente de entretenimiento inmersivo donde los visitantes podrán acceder a experiencias físicas construidas alrededor de sus producciones más conocidas por su audiencia.

Si bien tendrá una escala muy inferior a un parque temático de estilo Disney, promete capturar a los fanáticos de sus series con desarrollos tecnológicos que garanticen una experiencia intensa e innovadora.

Esta primera ubicación de Netflix House ocupará en Filadelfia el espacio de la antigua tienda por departamentos Lord & Taylor y se desarrollará en un edificio de dos pisos con una superficie que superará los 9.000 metros cuadrados.

En sus comunicados y anuncios la empresa describió al complejo como un “hogar” para los fans, un espacio con zonas tematizadas, atracciones interactivas, juegos en vivo, espacios de realidad virtual, un teatro propio denominado Tudum Theater y una propuesta gastronómica que también tiene nombre propio: Netflix Bites.

Además, la instalación contará con locales para comprar merchandising de las series y espacios que se irán renovando periódicamente de acuerdo con las actualizaciones del catálogo de la plataforma.

El acceso a Netflix House será con una modalidad mixta: la entrada al espacio será gratuita y permitirá a los visitantes recorrer algunas áreas sin necesidad de ticket. Pero las experiencias más demandadas requerirán el pago de una entrada que se podrá adquirir por separado.

Los visitantes podrán sumergirse en universos referidos a series de alta audiencia como La casa de papel, Bridgerton o El juego del Calamar.

Entre otros títulos que estarán representados físicamente figuran Wednesday, con una propuesta que recrea una feria escolar transformada en una experiencia de intriga y suspenso. Y también la serie One Piece, con una atracción que plantea una búsqueda y carrera por el tesoro.

La muy difundida Stranger Things, tendrá versiones de juego de escape y actividades que remiten a la ambientación de la serie en los años 80. En tanto, Squid Game, tendrá un espacio recreativo que reproduce algunas de las pruebas lúdicas que caracterizan la ficción.

Además de estas experiencias centrales, la programación del complejo incluirá minijuegos, una zona de minigolf temático llamada Top 9, espacios de realidad virtual y una agenda de proyecciones y actividades especiales en el teatro interno.

Responsables de marketing de Netflix explicaron que la intención es crear espacios “reconfigurables” que permitan adaptar las instalaciones a los estrenos y tendencias del catálogo, de modo que cada visita pueda ofrecer novedades y sorpresas vinculadas a series y películas recientes o exitosas.

Los objetivos de Netflix detrás de su estrategia de salir de las pantallas

La puesta en marcha de Netflix House no es un hecho casual. Llega después de que la compañía explorara durante años distintas vías de interacción con audiencias fuera de las pantallas.

Netflix ya había llevado a cabo eventos temporales, experiencias itinerantes y pop-ups en diversas ciudades. Con este proyecto ahora avanza en un formato estable y permanente que combina elementos de parque temático, centro de entretenimiento y, sobre todo, vidriera para la marca.

En este marco, Netflix planteó su propuesta como complementaria a su negocio central de streaming: un espacio que, por un lado, promociona sus títulos y, por otro, busca construir una oferta de entretenimiento presencial renovable.

El objetivo de Netflix, al menos inicialmente, no está enfocado en obtener ganancias con esta actividad, sino que apunta a desarrollar una estrategia de marketing basada en la renovación constante de propuestas para sus usuarios.

La decisión fue interpretada como un paso más en una estrategia que apunta a fidelizar audiencias y que ganó intensidad desde que en 2020 asumió la vicepresidencia de la compañía el ex ejecutivo de Nike, Josh Simon.

Los números recientes sobre la operación de Netflix reflejan una performance aceptable para el mercado. La compañía informó sus resultados operativos del tercer trimestre de 2025. Obtuvo una ganancia neta de u$s2.547 millones, cifra que representa un incremento del 7,7% respecto del mismo periodo del año anterior.

En ese lapso los ingresos de Netflix sumaron u$s11.510 millones, un 17,2% más que en el mismo periodo de 2024. En Latinoamérica facturó u$s1.371 millones de dólares, esto es un aumento de 10,5% interanual.

Así, en el acumulado de los primeros nueve primeros meses del año Netflix logró ganancias de u$s8.563 millones, con un incremento de 25,1% respecto de 2024. En ese período los ingresos fueron de u$s33.132 millones, que representaron una suba de 15,2% en la comparación interanual.