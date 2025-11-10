Pampeano intentó escapar de un control policial y la camioneta cayó en el Río Colorado

Un joven de La Adela intentó escapar de un control preventivo de tránsito e identificación de personas que realizaba el personal de la Comisaría 11 de Río Colorado, emprendió una fuga, perdió el control de la pick up, se despistó y quedó al borde del río con daños en los neumáticos delanteros.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo. En la camioneta Ford Ranger se desplazaban cinco personas, publicó Rio Colorado Informa.

El conductor pampeano hizo caso omiso cuando los efectivos le solicitaron que detuviera la marcha, y emprendió una huida por calle San Martín, continuando luego por calle Española y aumentó la velocidad en dirección a los puentes internos que comunican la ciudad rionegrina con La Adela.

«Al llegar al lugar, el conductor del vehículo perdió el control y despistó, quedando al borde del río con daños en los neumáticos delanteros», publicó el sitio web.

Los efectivos acudieron rápidamente, logrando identificar al conductor – un joven con domicilio en la localidad de La Adela – y constataron que tanto él como los acompañantes se encontraban en buen estado de salud.

Los efectivos convocaron a los Bomberos y personal municipal para rescatar la camioneta de la incomoda posición en la que había quedado.

Posteriormente, personal de Seguridad Vial Rio Colorado efectuó el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó resultado positivo con 0,65 gramos de alcohol en sangre. Por ese motivo se labró la correspondiente infracción y se procedió a la retención del vehículo.