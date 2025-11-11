Conmemoraron el 111 aniversario del Hospital Gobernador Centeno de General Pico

En el Parque del Hospital Gobernador Centeno se realizó –el lunes- el acto conmemorativo del 111 aniversario de la inauguración del centro asistencial de referencia del norte de La Pampa.

Después de la entonación de las estrofas del Himno Nacional y las palabras alusivas, se entregó una planta de caldén a las personas que recientemente se jubilaron o adhirieron a su retiro voluntario.

El director Esteban Vianello acercó los saludos del ministro de Salud, Mario Kohan y del subsecretario, Gustavo Vera, quienes felicitaron a todo el equipo del Gobernador Centeno y a quienes accedieron a esta nueva etapa de su vida.

“El sistema de salud piquense tiene una particularidad, siempre ha crecido tratando de dar servicios de calidad a la comunidad, cada uno de los efectores, cada centro de salud, el Servicio de Emergencias, el Hospital y ahora nuestro niño mimado que es el Hospital Federal Comunitario”, expresó el director.

En el acto además estuvieron presentes los directores Roberto Bertone y Gustavo Ferreyra; el subsecretario de Articulación Institucional del Gobierno de La Pampa, Pablo Maccione; autoridades municipales y personal de Salud Pública.