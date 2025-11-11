martes 11, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Conmemoraron el 111 aniversario del Hospital Gobernador Centeno de General Pico

Hospital gobernadorcenteno acto 111aniversario 11noviembre2025

En el Parque del Hospital Gobernador Centeno se realizó –el lunes- el acto conmemorativo del 111 aniversario de la inauguración del centro asistencial de referencia del norte de La Pampa.

Después de la entonación de las estrofas del Himno Nacional y las palabras alusivas, se entregó una planta de caldén a las personas que recientemente se jubilaron o adhirieron a su retiro voluntario.

El director Esteban Vianello acercó los saludos del ministro de Salud, Mario Kohan y del subsecretario, Gustavo Vera, quienes felicitaron a todo el equipo del Gobernador Centeno y a quienes accedieron a esta nueva etapa de su vida.

“El sistema de salud piquense tiene una particularidad, siempre ha crecido tratando de dar servicios de calidad a la comunidad, cada uno de los efectores, cada centro de salud, el Servicio de Emergencias, el Hospital y ahora nuestro niño mimado que es el Hospital Federal Comunitario”, expresó el director.

En el acto además estuvieron presentes los directores Roberto Bertone y Gustavo Ferreyra; el subsecretario de Articulación Institucional del Gobierno de La Pampa, Pablo Maccione; autoridades municipales y personal de Salud Pública.

