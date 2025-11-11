Controles de tránsito en La Pampa: Labraron multas por alcoholemias positivas

La Policía de La Pampa, junto al equipo de Prevención y Protección Vial y las áreas de Tránsito municipales, realizó -durante el fin de semana- múltiples operativos de control y prevención en rutas y localidades de toda la Provincia.

En total se realizaron 1.210 pruebas de alcoholemia, de las cuales 11 arrojaron resultado positivo. Siete de esos casos se enmarcaron en el programa nacional Alcoholemia Federal, una iniciativa vigente desde 2022 que coordina controles simultáneos en distintos puntos del país, con el objetivo de prevenir siniestros viales asociados al consumo de alcohol.

En los operativos realizados sobre la Ruta Nacional N° 5 se detectaron tres casos positivos, dos en el Puesto Caminero Catriló, donde un conductor profesional (camionero) registró 1,79 g/l y un motociclista arrojó 1,61 g/l. Además, en un control efectuado a la altura del kilómetro 598, se detectó a un conductor particular con 0,28 g/l.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia se reiteró que conducir bajo los efectos del alcohol constituye una conducta irresponsable y peligrosa, que pone en riesgo tanto la vida de quien maneja como la de todas las personas usuarias de la vía pública. El gobierno provincial sostiene una política pública activa y sostenida en materia de seguridad vial, orientada a la prevención, la reducción de siniestros y la protección de la vida en todo el territorio pampeano.

