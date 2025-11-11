El inesperado regreso del Fitito, ahora como SUV y con mecánica híbrida

Fiat presentó en Argentina la nueva generación del Fiat 600, uno de los modelos más recordados de su historia y que dejó una marca indeleble en el mercado automotor de la Argentina. El nuevo vehículo, que ahora se llama Fiat 600 Hybrid, llega importado desde Polonia y combina homenaje y modernidad: mantiene el espíritu del histórico “Fitito”, pero con un diseño totalmente transformado y una mecánica que abre el camino hacia la electrificación de la marca en el país.

Tras una preventa anunciada semanas atrás, el 600 Hybrid fue presentado oficialmente y se convirtió en el primer modelo con sistema Mild Hybrid de Fiat en Argentina. Con este lanzamiento, la compañía inicia su recorrido hacia una gama más eficiente y tecnológica, sumándose a la tendencia global de los SUV compactos con propulsión híbrida.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el nuevo modelo rinde tributo al Fiat 600 original de 1955, aunque ahora se integra al segmento B-SUV con un formato cuatro puertas, 4,18 metros de largo y un baúl de 385 litros. Así, el Fitito renace como un vehículo familiar, urbano y con una propuesta orientada a la eficiencia.

Diseño: entre el guiño retro y la estética moderna

En el exterior, el Fiat 600 Hybrid mantiene cierta relación con el 500X, aunque suma identidad propia. Sus faros redondeados con firma luminosa extendida sobre el capot evocan el estilo clásico del modelo original, mientras que las líneas suaves y las proporciones equilibradas le dan una imagen más robusta y contemporánea.

Las ventanillas, con marcos cromados según la versión, refuerzan la sensación de “citycar premium”, y la parte trasera presenta un diseño limpio, sin estridencias, pensado para atraer a quienes buscan un SUV compacto pero con personalidad.

Puertas adentro, el 600 Hybrid combina toques nostálgicos con tecnología actual. El tablero tridimensional, el instrumental digital circular y el volante de dos rayos con centro redondeado remiten al espíritu del viejo 600, pero adaptados a una cabina con pantalla táctil central y conectividad moderna.

Seguridad y equipamiento

En materia de seguridad, el nuevo SUV llega completo. Incluye seis airbags (frontales, laterales y de cortina), frenos ABS con distribución electrónica (EBD), control de estabilidad (ESC), control de tracción avanzado (TC+), asistente de arranque en pendiente y reconocimiento de señales de tránsito.

También suma asistencia a la conducción con sistema de frenado autónomo de emergencia (AEB), detección de fatiga del conductor, control de presión de neumáticos (TPMS), asistente de mantenimiento de carril, anclajes Isofix y alarma.

Entre los puntos destacados:

-Primer modelo Mild Hybrid de Fiat en Argentina.

-Equipamiento completo de seguridad activa y pasiva.

-Diseño con guiños al 600 original y estética SUV moderna.

-Exención de arancel aduanero y posible beneficio impositivo en algunas jurisdicciones.

Motor y desempeño híbrido

El aspecto más innovador del nuevo Fiat 600 Hybrid está bajo el capot. El sistema de propulsión combina un motor naftero 1.2 turbo de tres cilindros (136 CV y 230 Nm) con un motor eléctrico de 29 caballos, alimentado por una batería de iones de litio de 48 voltios.

En conjunto, el sistema entrega 145 caballos y se asocia a una caja automática de doble embrague e-DCT de seis velocidades. La tracción es delantera y el funcionamiento híbrido permite circular en modo eléctrico a baja velocidad o durante maniobras cortas, reduciendo el consumo y las emisiones. Si bien se trata de un sistema Mild Hybrid, que no brinda una autonomía eléctrica prolongada, logra una respuesta más suave y eficiente en el tránsito urbano.

El Fiat 600 Hybrid se ofrece en una única versión con una garantía de tres años o 100.000 kilómetros. Su precio de lanzamiento en Argentina es de 34.500 dólares, con una ventaja adicional: al tributar 0% de arancel aduanero, se posiciona de forma competitiva frente a otros SUV compactos del segmento.