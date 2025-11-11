Encuentro de fútbol femenino Sub 15 en Castex: “Tenemos muchas chicas locales y de otras localidades», dijo Astudillo

Con la participación de Racing Club, Deportivo Ranqueles, Pico FC, Cultural Argentino y Larroudé FC se desarrolló, el domingo, la penúltima fecha del torneo de fútbol infantil Sub 15 de la Liga Pampeana de Fútbol. Los partidos se disputaron en el predio de Racing Club de Eduardo Castex. Fue una muy linda jornada porque estuvo muy soleada y pudimos jugar”, dijo la entrenadora racinguista Karen Astudillo.

Los planteles albos entrenan martes y jueves desde las 18 horas y los viernes desde las 19.30 horas. “Hay muchas chicas practicando y sumamos chicas de La Maruja, Pichi Huinca, Caleufú y Arata”, destacó Astudillo en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz.