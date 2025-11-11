martes 11, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Encuentro de fútbol femenino Sub 15 en Castex: “Tenemos muchas chicas locales y de otras localidades», dijo Astudillo

Racingclub futbolfemenino sub15 11noviembre2025

Con la participación de Racing Club, Deportivo Ranqueles, Pico FC, Cultural Argentino y Larroudé FC se desarrolló, el domingo, la penúltima fecha del torneo de fútbol infantil Sub 15 de la Liga Pampeana de Fútbol. Los partidos se disputaron en el predio de Racing Club de Eduardo Castex. Fue una muy linda jornada porque estuvo muy soleada y pudimos jugar”, dijo la entrenadora racinguista Karen Astudillo.

Los planteles albos entrenan martes y jueves desde las 18 horas y los viernes desde las 19.30 horas. “Hay muchas chicas practicando y sumamos chicas de La Maruja, Pichi Huinca, Caleufú y Arata”, destacó Astudillo en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz.

A modo de la balance de la temporada, Astudillo consideró que este año el calendario“fue medio desprolijo y esperamos que el año próximo nos tengan más en cuenta en la organización de la Liga Pampeana de Fútbol, porque a veces se reprograman las fechas y nos dificulta los viajes”. Y resaltó: “pero hay buenas expectativas para el año próximo porque se podrían sumar más equipos”. ESCUCHE EL AUDIO.

