Femicidio en Monte Nievas: Fiscal pidió prisión perpetua para Borges

El fiscal Guillermo Komarfoky, solicitó que se condene a prisión perpetua a Fabricio Borges, por el femicidio de quien fuera su pareja, Raquel Amaya. Hoy -al mediodía- culminó el debate oral en el que se debatió el hecho que perpetró el imputado el 28 de junio del año anterior en la localidad de Monte Nievas.

Hoy a la mañana, declararon los testigos restantes que habían sido citados para participar del debate oral y público que se llevó a cabo en los Tribunales de General Pico, bajo la coordinación de los jueces María José Gianinetto, Marcelo Pagano y Carlos Federico Pellegrino. Luego, una vez finalizada la rueda de testigos, las partes presentaron sus alegatos de clausura.

A lo largo de las dos jornadas, declararon cerca de 20 testigos, entre ellos, personal ligado a la investigación y amigas y vecinas de la víctima, publicó el diario La Arena.

En esta instancia, el fiscal encargado de la acusación mantuvo la calificación inicial de Homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, y solicitó la única pena posible que prevé tal figura legal, la prisión perpetua.

El imputado estuvo representado por la defensora Soledad Forte. El tribunal dará a conocer el fallo el próximo 27 de noviembre.

Femicidio.

Durante el juicio se reprodujo la declaración que brindó el imputado al momento de su detención, a finales de junio del año anterior. Según se desprendió de palabras de Borges, quien asumió el hecho y reconoció el arma homicida (una soga), perpetró el femicidio durante la madrugada del 28 de junio de 2024, mientras la mujer dormía en la casa en la que vivían ambos, pese a que estaban separados desde hacía un tiempo.

Tras matar a la mujer, Borges, en su intento por descartar el cuerpo, lo llevó primero a cercanías de Eduardo Castex, y luego lo trasladó hacia un predio rural ubicado a la vera de la ruta provincial 102, entre Monte Nievas y Metileo.

La investigación del caso surgió luego que las amigas de la fallecida no pudieran contactar en todo el día. Tras no poder ubicar a Amaya, dieron aviso a la policía que comenzó a investigar la desaparición de la mujer. El femicida perpetró el hecho en el momento en el que su hijo de ocho años de edad, dormía en la misma habitación.