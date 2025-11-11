Jury al fiscal Mendiara: La defensa objetó pruebas requeridas por el MPF

Hoy, en el Centro Judicial de Santa Rosa, el jurado de enjuiciamiento del fiscal general Alejandro Sebastián Mendiara realizó una audiencia relacionada con las objeciones que la defensa efectuó sobre algunas pruebas requeridas por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Allí los abogados de Mendiara, Seila Domínguez Ardohain y Rodrigo Villa, alegaron sobre esos cuestionamientos; mientras que el procurador general, Mario Oscar Bongianino, quien estuvo acompañado por el secretario Cristian Much, defendió su postura de que esas pruebas deben ser tenidas en cuenta para el juicio.

Ahora el jury tendrá que resolver si las acepta o no. El cuerpo está encabezado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Fernández Mendía; y también lo conforman las diputadas provinciales Silvia Larreta y Andrea Valderrama; y los abogados de la matrícula, Cristian Sebastián Zaikoski, de Bernasconi, y Federico Lamelo, de Santa Rosa.

Mendiara, fiscal general de la Tercera Circunscripción Judicial –con sede en General Acha–, tiene tres denuncias que oportunamente fueron presentadas y ratificadas. Una del propio Superior Tribunal de Justicia, otra de legisladores/as del bloque Frente Justicialista Pampeano y la restante de diputados/as de los bloques Unión Cívica Radical, PRO-MID y Comunidad Organizada.

La imputación es por desorden de conducta, una causal de remoción prevista en el artículo 21, inciso 2° de la ley 313 de Jurado de Enjuiciamiento. Las denuncias contra Mendiara fueron promovidas a partir de hechos de conocimiento público ocurridos en Victorica.