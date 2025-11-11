martes 11, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
La nueva película de Guillermo del Toro que arrasa en Netflix como la más vista de la plataforma

Muchas veces, la batalla por quedarse con el trono como el rey de las plataformas de streaming obliga a éstos a recurrir a obras propias. Netflix invirtió mucho en contratar distintas figuras de Hollywood para llevar a cabo producciones del más alto nivel y vuelve a sorprender con uno de los estrenos más esperados del último tiempo.

Fiel a su estilo, Guillermo del Toro vuelve al ruedo con su propia versión de Frankenstein. El aclamado director le dará su impronta a una de los personajes más reversionados de la historia del cine, el cual logró conseguir un enorme recibimiento por parte de la crítica.

De qué trata Frankenstein, la película furor de Netflix

La película hecha por Netflix saldrá de lo tradicional, ya que si bien ha tenido muchas versiones, la premisa no es la misma que la de la histórica novela de Mary Shelley. Se centra en la tragedia, obsesión, culpa, ambición y responsabilidad del creador del ser que aterra a todo el mundo.

Oscar Isaac le da vida a Víctor Frankenstein y Jacob Elordi es quien interpreta a su más abominable creación. Del Toro logra plantear la historia como un duelo entre el creador y su obra, ambientada en la Europa del este del siglo XIX.

Netflix: elenco de Frankenstein

-Oscar Isaac

-Christian Convery

-Jacob Elordi

-Mia Goth

-Felix Kammerer

-Lars Mikkelsen

-Christoph Waltz

-Charles Dance

