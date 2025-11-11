martes 11, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Liga Profesional: Programación de la 16 fecha que define clasificados a playoffs y descensos

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Bocajuniors festejo gimenezmilton palaciosezequiel superclasico 11noviembre2025

La Liga Profesional de Fútbol reveló el cronograma para la fecha 16 del Torneo Clausura, en el que se definirán los clasificados a los playoffs y los dos descensos.

El cronograma de la fecha 16 del Torneo Clausura

Viernes 14:

-Lanús – Atlético Tucumán a las 20

Sábado 15:

-Aldosivi – San Martín de San Juan a las 17

-Godoy Cruz – Deportivo Riestra a las 17

-San Lorenzo – Sarmiento a las 19:15

-Independiente – Rosario Central a las 21:30

Domingo 16:

-Instituto – Talleres a las 17

-Vélez – River a las 17

-Estudiantes de La Plata – Argentinos Juniors 20:15

-Newell´s – Racing a las 20:15

-Boca – Tigre a las 20:15

-Central Córdoba (SdE) – Banfield a las 20:15

Lunes 17:

-Barracas Central – Huracán a las 17

-Belgrano de Córdoba – Unión de Santa Fe a las 17

-Defensa y Justicia – Independiente Rivadavia de Mendoza a las 17

-Platense – Gimnasia y Esgrima La Plata a las 19:30

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Sancorseguro banner setiembre2025 lateralAntar banner abril2025Tecnohuose banner setiembre2025Refrigeradossantiago 10noviembreCospecltda banner abril2025 400x300Festival intendentealvear octubr2025 1Comisiones elpalomo 19octubre2025