Liga Profesional: Programación de la 16 fecha que define clasificados a playoffs y descensos

La Liga Profesional de Fútbol reveló el cronograma para la fecha 16 del Torneo Clausura, en el que se definirán los clasificados a los playoffs y los dos descensos.
El cronograma de la fecha 16 del Torneo Clausura
Viernes 14:
-Lanús – Atlético Tucumán a las 20
Sábado 15:
-Aldosivi – San Martín de San Juan a las 17
-Godoy Cruz – Deportivo Riestra a las 17
-San Lorenzo – Sarmiento a las 19:15
-Independiente – Rosario Central a las 21:30
Domingo 16:
-Instituto – Talleres a las 17
-Vélez – River a las 17
-Estudiantes de La Plata – Argentinos Juniors 20:15
-Newell´s – Racing a las 20:15
-Boca – Tigre a las 20:15
-Central Córdoba (SdE) – Banfield a las 20:15
Lunes 17:
-Barracas Central – Huracán a las 17
-Belgrano de Córdoba – Unión de Santa Fe a las 17
-Defensa y Justicia – Independiente Rivadavia de Mendoza a las 17
-Platense – Gimnasia y Esgrima La Plata a las 19:30