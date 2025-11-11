Liga Profesional: Programación de la 16 fecha que define clasificados a playoffs y descensos

La Liga Profesional de Fútbol reveló el cronograma para la fecha 16 del Torneo Clausura, en el que se definirán los clasificados a los playoffs y los dos descensos.

El cronograma de la fecha 16 del Torneo Clausura

Viernes 14:

-Lanús – Atlético Tucumán a las 20

Sábado 15:

-Aldosivi – San Martín de San Juan a las 17

-Godoy Cruz – Deportivo Riestra a las 17

-San Lorenzo – Sarmiento a las 19:15

-Independiente – Rosario Central a las 21:30

Domingo 16:

-Instituto – Talleres a las 17

-Vélez – River a las 17

-Estudiantes de La Plata – Argentinos Juniors 20:15

-Newell´s – Racing a las 20:15

-Boca – Tigre a las 20:15

-Central Córdoba (SdE) – Banfield a las 20:15

Lunes 17:

-Barracas Central – Huracán a las 17

-Belgrano de Córdoba – Unión de Santa Fe a las 17

-Defensa y Justicia – Independiente Rivadavia de Mendoza a las 17

-Platense – Gimnasia y Esgrima La Plata a las 19:30