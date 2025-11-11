Mundialito 2025 en Castex: Participarán más de 1.300 niños en tres categorías

La cuarta edición del torneo de fútbol infantil “Mundialito” que organiza el Club Estudiantil de Eduardo Castex, contará con la participación de 68 equipos y 1.300 chicos de las categorías 2013, 2015 y 2017.

Participarán equipos de las ligas Pampeana y Cultural, y algunas categorías de Belgrano de Córdoba, Independiente de Avellaneda y Sarmiento de Junín, que son clubes que compiten en la Liga Profesional de AFA.

El presidente del Club Estudiantil, Lucas Bruno, destacó que Racing Club cedió instalaciones para albergar deportistas y también algunas delegaciones se alojarán en instituciones educativas e intermedias.

En esta edición habrá tres días de competencia, desde el viernes a las 19 horas. Y los días sábado y domingo los partidos se iniciarán a las 8.30 horas.

ACTO E INAUGURACIÓN

El sábado, a las 19 horas, se desarrollará el acto inaugural, y se aprovechará la ocasión para habilitar oficialmente los los vestuarios visitantes del estadio Próspero Jañez. “Estaban listos, pero no encontrábamos el momento oportuno para la inauguración. Y creímos que el Mundialito era el evento indicado para proceder a la inauguración. Así que muy contentos de concretar una nueva obra para el Club Estudiantil”, dijo Bruno.

CATEGORÍA 2013

ZONA A: Ferro de General Pico, Pico Fútbol, Cultural Argentino y Sportivo Independiente de General Pico.

ZONA B: Matienzo de Ingeniero Luiggi, Costa Brava, La Barranca y La Quinta.

ZONA C: Ferro de Realicó, Atlético Catriló, DXT y FIRC

ZONA D: Estudiantil Azul, Racing Club de Eduardo Castex, Independiente de Avellaneda y Escuelita ABC.

ZONA E: Belgrano de Córdoba, Deportivo Castex, Las Flores y Estudiantil Rojo.

ZONA F: Sarmiento de Junín, Alvear FC, All Boys de Trenel y Deportivo La Barranca.

CATEGORÍA 2015

ZONA A: Estudiantil Azul, Deportivo Castex, Racing de Eduardo Castex y Belgrano de Córdoba.

ZONA B: Estudiantil Rojo, Pamperito Fútbol Club, Alianza de Rosario, Deportivo Argentino de Mendoza.

ZONA C: La Quinta, Alvear FC, Deportivo Argentino de Mendoza y All Boys de Trenel.

ZONA D: Ferro de Realicó, Matienzo de Ingeniero Luiggi, Costa Brava y DXT.

ZONA E: Firc, Costa Brava Blanco, Unión del Este y Academia Nico Hernández.

ZONA F: Ferro de General Pico, Sportivo Independiente de General Pico y Cultural Argentino.

CATEGORÍA 2017

ZONA A: Ferro de General Pico, Pico Fútbol, Cultural Argentino, Sportivo Independiente de General Pico.

ZONA B: Deportivo Castex, Estudiantil Azul, Pamperito y Racing de Castex.

ZONA C: Rivadavia de Arata, Alvear FC, Deportivo Penales y Academia Nico Hernández.

ZONA D: Escuelita ABC, La Quinta de Victorica, Club Los Amigos de General Acha y Estudiantil Rojo.

ZONA E: All Boys de Trenel, Unión del Este, Matienzo de Ingeniero y DXT.