Pampeana fue reelegida coordinadora de Cajas de Previsión para Profesionales de Argentina

La abogada pampeana Sandra Abdo, vicepresidenta de Caja Forense, fue reelegida nuevamente para el período 2026 como secretaria general de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina, el organismo que reúne a todas las cajas profesionales del país.

De esta manera, Abdo estará al frente de la Coordinadora por tercer año, posicionándose como la máxima referente nacional, acompañada nuevamente por María Cecilia López (Bioquímicos de Chaco) y Carina Zanello (Profesionales de la Salud de Córdoba) como secretarias generales alternas.

«Es un honor para mí poder representar la seguridad social para profesionales acompañada por mis alternas. En la gestión 2026 profundizaremos el proceso de reformulación del sistema de cajas de seguridad social para profesionales de la República Argentina consolidando un modelo de plan estratégico. El objetivo es modernizar y reorganizar la estructura interna de la coordinadora», dijo Abdo.

La secretaria adelantó que se creará una Diplomatura Universitaria en Seguridad Social para Cajas de Profesionales con docentes exclusivamente de la institución enfocada para dirigentes de todas las cajas del país y afiliados de manera virtual con una plataforma de fácil acceso. La idea es acordar su desarrollo con la Universidad Nacional de La Pampa, y ya se iniciaron las gestiones con las autoridades.

«El 2026 será un año donde nos posicionaremos frente a la reforma previsional. Las cajas de profesionales exigen estar en las mesas de debate porque representamos un sector de casi un millón de profesionales en todo el país. Por eso estamos elaborando un protocolo frente a proyectos de leyes que violentan nuestros principios.

«La defensa de nuestro sistema lo plantearemos desde una óptica federal y defendiendo las autonomías, ya que las cajas de seguridad social para profesionales actúan por delegación constitucional de nuestros estados provinciales. La Pampa es un ejemplo en esta materia y será el punto de partida para trabajar con las otras provincias del país», afirmó.

Abdo explicó que en el 86 plenario de la Coordinadora se incorporó la caja número 80, que es interprofesional de la provincia de Salta, luego de un importante trabajo de la entidad nacional. «Es un logro muy importante incorporar una caja en estos contextos de tanto ataque, y además es un aliciente. Además, también estamos elaborando un plan estratégico en materia comunicacional para poder hacer conocer nuestro sistema en todo el país. Tenemos presencia en 19 provincias por lo tanto es un ámbito muy federal», indicó.

«Haber sido elegida por tercera vez para conducir la Coordinadora nacional no es sólo un reconocimiento a mi trabajo, a mi gestión, sino al de la Caja Forense de La Pampa a la que pertenezco y también incluyo el trabajo de las Cajas de Profesionales de la provincia. La Pampa es reconocida como un sostén y apoyo al sistema, entonces es un mérito del trabajo que las cajas de profesionales pampeanas estamos realizando», finalizó.