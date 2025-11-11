martes 11, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Tecnicaturas 2026: convocan para cubrir espacios curriculares en Castex, Santa Rosa y Pico

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Ites colegio juanhumbertomoran edificio 8febrero2021

El Ministerio de Educación de La Pampa, a través de la Subsecretaría de Educación Técnico Profesional, informó que entre los días 10 y 17 de noviembre inclusive, se convoca a inscripción para cubrir espacios curriculares correspondientes a Tecnicaturas para el ciclo lectivo 2026. 

ITES Santa Rosa:

– Tecnicatura Superior en Bromatología – General San Martín
– Tecnicatura Superior en Bromatología – Toay
– Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software – Santa Rosa
– Tecnicatura Superior en Gestión de Energías Renovables – 25 de Mayo
– Tecnicatura Superior en Administración y Gestión Contable – Santa Rosa

Link para inscripción:
https://forms.gle/N5s7488QrBXw42vR9 

ITES Eduardo Castex: 

– Tecnicatura Superior en Acompañante Terapéutico – Eduardo Castex
– Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software – Ingeniero Luiggi
– Tecnicatura Superior en Administración y Gestión de Microemprendimientos –
Santa Isabel

Links para inscripciones:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_vGXkmlwyuERmKMhfe85LcOEE2w-qdbnjzU78PYzo9897pQ/viewform 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ3MogfBkiLwVueof_AeUiae_mlcGIryTqRx2YBP35yLD3wA/viewform 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbh8Gjd6y9bTVGmBxd8iNlo6HsF8eogVzpRdWSUHiryQk_8w/viewform 

ISBA General Pico: 

– Tecnicatura Superior en Administración de Negocios Digitales

Link para inscripción:
https://forms.gle/qTDDQCx6AHx4GvFs8 

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Sancorseguro banner setiembre2025 lateralComisiones elpalomo 19octubre2025
Antar banner abril2025Refrigeradossantiago 10noviembreFestival intendentealvear octubr2025 1Cospecltda banner abril2025 400x300Tecnohuose banner setiembre2025