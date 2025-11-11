Tecnicaturas 2026: convocan para cubrir espacios curriculares en Castex, Santa Rosa y Pico

El Ministerio de Educación de La Pampa, a través de la Subsecretaría de Educación Técnico Profesional, informó que entre los días 10 y 17 de noviembre inclusive, se convoca a inscripción para cubrir espacios curriculares correspondientes a Tecnicaturas para el ciclo lectivo 2026.
ITES Santa Rosa:
– Tecnicatura Superior en Bromatología – General San Martín
– Tecnicatura Superior en Bromatología – Toay
– Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software – Santa Rosa
– Tecnicatura Superior en Gestión de Energías Renovables – 25 de Mayo
– Tecnicatura Superior en Administración y Gestión Contable – Santa Rosa
Link para inscripción:
https://forms.gle/N5s7488QrBXw42vR9
ITES Eduardo Castex:
– Tecnicatura Superior en Acompañante Terapéutico – Eduardo Castex
– Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software – Ingeniero Luiggi
– Tecnicatura Superior en Administración y Gestión de Microemprendimientos –
Santa Isabel
Links para inscripciones:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_vGXkmlwyuERmKMhfe85LcOEE2w-qdbnjzU78PYzo9897pQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ3MogfBkiLwVueof_AeUiae_mlcGIryTqRx2YBP35yLD3wA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbh8Gjd6y9bTVGmBxd8iNlo6HsF8eogVzpRdWSUHiryQk_8w/viewform
ISBA General Pico:
– Tecnicatura Superior en Administración de Negocios Digitales
Link para inscripción:
https://forms.gle/qTDDQCx6AHx4GvFs8