Torneo Provincial 2025: Definieron las localías de las finales

La final del Torneo Provincial de fútbol “Alberto Mario Jorge” entre Alvear FBC y All Boys comenzará este domingo en Intendente Alvear y se cerrará siete días después en Santa Rosa, de acuerdo al sorteo de localías que se realizó este martes en la sede de la Subsecretaría de Deportes de La Pampa.

El acto estuvo encabezado por el subsecretario de Deportes, Ceferino Almudévar, acompañado por el presidente de la Liga Cultural, José Clemente, el de la Liga Pampeana, Luis Ovín, el de la Liga Regional Sureña, Héctor Malán, y el representante pampeano en el Consejo Federal, Alfredo Iturri.

TESTIMONIOS DE LOS PROTAGONISTAS

En representación de los dos equipos finalistas estuvieron el arquero Lautaro Guaraglia, de All Boys, y el defensor Eric Rodas, de Alvear FBC, acompañados por dirigentes de ambas instituciones.

Los dos protagonistas palpitaron las finales con palabras de agradecimiento a la organización del Ente Provincial por darles la posibilidad de jugar “un torneo tan importante”, a la vez que reconocieron la jerarquía de uno y otro finalista.

“Nosotros tenemos nuestras armas, nuestros jugadores, nuestra jerarquía. Estamos tranquilos y confiados en nuestro trabajo, que es lo que nos va a llevar a ganar grandes cosas”, señaló Guaraglia. “Vamos a dar un buen espectáculo. Daremos todo para dejar a la institución bien arriba”, remarcó Rodas.

«EL TORNEO MÁS CONVOCANTE»

“Esta final acapara toda la atención deportiva de La Pampa”, destacó Almudévar al abrir la reunión. “Quizá es el evento deportivo más importante que tenemos, el que más convoca y el que más pasión y expectativa genera. Y el más federal, porque están representadas muchas de las localidades del interior”, subrayó.

“Quiero felicitar a las dos instituciones y especialmente a los jugadores, que son lo más importante que tiene el torneo. Vamos a tener dos finales con mucha convocatoria de gente, que es lo que nos gusta a nosotros”, agregó el subsecretario.

A su turno, Ovín destacó “la buena predisposición de los clubes de la Liga Pampeana para priorizar el Torneo Provincial”. Por su parte, Clemente agradeció al Gobierno provincial “por permitir disputar este tipo de eventos tan importantes”, y felicitó “a dos clubes con mucha historia por jugar una nueva final”. En el mismo sentido se expresó Malán, agradeciendo al Gobierno y augurando “una hermosa final”.

Finalmente, Iturri remarcó “la buena conducta en este Provincial como un hecho muy positivo” y subrayó la importancia del torneo recordando que “es reconocido por el Consejo Federal desde hace ocho años”.