El TC desembarca en La Pampa: Actividades, entradas e ingreso al autódromo

El centro del país se preparan para recibir nuevamente al Turismo Carretera (TC). Desde este viernes, a las 8 horas, el público podrá ingreso al Autódromo de La Pampa para presenciar la penúltima fecha de la Copa de Coro.

Las pruebas comenzarán el viernes para la Formula 3 Metropolitana y el TC Junior, y el sábado para el TC y TC Pista, pero además habrá diferentes eventos en lo que será la antesala de un gran fin de semana.

El viernes, a partir de las 18 horas, los TC de Christian Ledesma, Santiago Mangoni, Sergio Alaux, Martín Vázquez y Benjamín Ochoa (TC Pista), girarán por las calles de Santa Rosa. Partirán desde una concesionaria de camiones hasta llegar a la estación de servicio ubicada en Avenida Agustín Spinetto esquina Turdera.

POSICIONES

El sábado y domingo se desarrollará la cuarta final de la Copa de Oro. Agustín Canapino es el líder y el máximo favorito, dado que ganó cinco competencias.

Desde el jueves las diferentes estructuras que integran el Turismo de Carretera podrán ingresar a la zona de boxes para ir bajando los autos de competición. El público podrá hacerlo desde el viernes.

La Copa de Oro

Con 13 fechas disputadas, así está el campeonato

1 Agustín Canapino 155 pts.

2 Matías Rossi 108 pts.

3 Santiago Mangoni 103,5 pts.

4 Marcos Landa 92,5 pts.

5 Julián Santero 85,5 pts.

6 Mauricio Lambiris 74,5 pts.

7 Germán Todino 73 pts.

8 Manu Urcera 72,5 pts.

9 Marcelo Agrelo 68 pts.

10 Mariano Werner 68 pts.

11 Christian Ledesma 65 pts.

12 Otto Fritzler 60 pts.

13 Jeremías Olmedo 55,5 pts.

14 Valentín Aguirre 54,5 pts.

15 Juan Martín Trucco 37 pts.

Valor de las entradas

La entrada general para ingresar al autódromo tendrá un costo de $ 40.000 (hombres) $ 20.000 (Damas). Preferencial $ 110.000

Personas con discapacidad: presentando certificado (Original) y DNI, acceso completamente bonificado al sector General, como también el acompañante con limitaciones motrices que así lo requiera (debe estar indicado en el certificado).

Niños: de 0 a 11 años, acceso sin cargo al sector General. A partir de los 12 años, deberá abonar su ticket.

Jubilados: podrán acceder al sector general sin cargo jubilados mayores de 65 años presentando el carnet de ANSES.