En Castex, el obispo auxiliar de La Pampa confirmó a casi medio centenar de niños

Iglesia sagradocorazondejesus confirmaciones 12noviembre2025 1

El obispo auxiliar de la diócesis de Santa Rosa, Luis Darío Martín, presidió, junto al cura Juan Carlos Baigorria, la misa donde se confirmaron 48 niños de Eduardo Castex, Monte Nievas, Conhello y Rucanelo.

Una importante cantidad de familias participaron de la misa en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, acompañando a los niños que concurrieron a catequesis durante 2024 y 2025.

Iglesia sagradocorazondejesus confirmaciones 12noviembre2025 2

La misa comenzó a las 19 horas y fue presidida x el obispo auxiliar de La Pampa y el cura párroco Juan Carlos Baigorria.

Iglesia sagradocorazondejesus confirmaciones 12noviembre2025
