Inscriben para cubrir cargos docentes en Realicó y La Reforma

Las inscripciones se comenzaron a recibir el martes 11, y por el término de cinco días hábiles, en el correo electrónico del Tribunal de Clasificación de Educación Inicial y Primaria : [email protected] y en el correo electrónico del Tribunal de Clasificación de Educación Secundaria: [email protected]

La Dirección General de Personal Docente, informó que la convocatoria refiere al cargo de Director de Primera, para la localidad de Realicó, correspondiente al Nivel de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.

Normativa:

https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/item/disposicion-rrhh-n-043-2025

Director de Tercera para La Reforma

Las inscripciones se reciben desde el martes 11, y por el término de cinco días hábiles, en el correo electrónico del Tribunal de Clasificación de Educación Secundaria: [email protected]

La Dirección General de Personal Docente, informó que la convocatoria refiere al cargo de Director de Tercera, para la localidad de La Reforma, correspondiente al Nivel Secundario.