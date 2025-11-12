miércoles 12, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Inscriben para cubrir cargos docentes en Realicó y La Reforma

Educacion docente vozporvos computadora 13junio2024

Las inscripciones se comenzaron a recibir el martes 11, y por el término de cinco días hábiles, en el correo electrónico del Tribunal de Clasificación de Educación Inicial y Primaria : [email protected] y en el correo electrónico del Tribunal de Clasificación de Educación Secundaria: [email protected] 

La Dirección General de Personal Docente, informó que la convocatoria refiere al cargo de Director de Primera, para la localidad de Realicó, correspondiente al Nivel de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. 

Las personas interesadas podrán presentar su inscripción a través del correo electrónico dell Tribunal de Clasificación de Educación Inicial y Primaria y el Tribunal de Clasificación de Secundaria.

Normativa: 
https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/item/disposicion-rrhh-n-043-2025

Director de Tercera para La Reforma

Las inscripciones se reciben desde el martes 11, y por el término de cinco días hábiles, en el correo electrónico del Tribunal de Clasificación de Educación Secundaria: [email protected] 

La Dirección General de Personal Docente, informó que la convocatoria refiere al cargo de Director de Tercera, para la localidad de La Reforma, correspondiente al Nivel Secundario. 

Las personas interesadas podrán presentar su inscripción a través del correo electrónico del Tribunal de Clasificación de Educación Secundaria.
 
Normativa: 
https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/item/disposicion-rrhh-n-044-2025

