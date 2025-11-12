miércoles 12, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
La camiseta que lanzó Boca para homenajear a Miguel Ángel Russo cayó en un remoto pueblo

Bocajuniors camiseta russomiguelangel 12noviembre2025

La camiseta que lanzó el plantel de Boca al cielo en homenaje a su ex director técnico Miguel Ángel Russo cayó en un remoto pueblo de Uruguay.

Se trata de Cañada Nieto, un pequeño pueblo que se encuentra ubicado al oeste del país vecino y que solo cuenta con 430 habitantes.

Bocajuniors camiseta russomiguelangel tractor 12noviembre2025.webp

La noticia fue confirmada por el relator uruguayo Pepe Temperan, quien detalló: “Un joven productor rural de Soriano trabajando en el campo se encontró con algo que brillaba, era la camiseta en homenaje a Russo que Boca mandó al cielo en memoria al ex entrenador fallecido recientemente”.

Luego, Temperan reveló que el joven que encontró la camiseta “sabe el valor sentimental que tiene y analiza el futuro, una de las opciones es que vuelva a Boca y llevársela a Edinson Cavani”.

Miguel Ángel Russo, quien atravesaba su tercer ciclo como director técnico de Boca, murió el 8 de octubre de este año, a los 69 años, luego de una larga lucha contra el cáncer.

