Meghan Markle regresará a la actuación tras siete años de ausencia

Después de siete años alejada de la actuación, Meghan Markle volverá a la pantalla grande con un pequeño papel en la película “Close Personal Friends”, según informaron diversos medios.

La duquesa de Sussex se interpretará a sí misma en la comedia producida por Amazon MGM Studios, que narra la historia de unos socios que entablan amistad con una pareja famosa durante un viaje a Santa Bárbara, California.

Según People, Meghan fue vista en el set durante la filmación de su cameo. Hasta el momento, ni sus representantes ni Amazon emitieron comentarios oficiales sobre su participación.

El proyecto, que también cuenta con Lily Collins, Brie Larson, Henry Golding y Jack Quaid, se anunció en agosto y comenzó a rodarse un mes después en Londres. Aunque la mayoría de los detalles de la trama se mantienen en secreto, Collins compartió algunas imágenes del detrás de cámaras, incluyendo una selfie junto a Henry, Brie y Jack en una habitación completamente blanca, con la frase: “Solo amigos íntimos…”.

Para Meghan, este regreso marca su primer rol actoral desde su salida de Suits en 2018, donde interpretó a Rachel Zane durante siete temporadas. La actriz decidió dejar el exitoso drama legal para enfocarse en sus responsabilidades como miembro de la familia real y su matrimonio con el príncipe Harry, con quien contrajo matrimonio ese mismo año.

Con este cameo, Markle retoma la actuación de manera discreta, mientras sigue activa en proyectos personales y filantrópicos a nivel internacional.