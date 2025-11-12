jueves 13, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Pampeana ganó el primer premio nacional de las Olimpíadas de Medicina 2025

Gonzalezmilagro premio unvime 12noviembre2025

La Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) destacó el “orgullo” que le provocó que la pampeana Milagros González obtuviera, con estudiantes de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), el primer premio en las IX Olimpiadas Académicas de Estudiantes de Medicina del Ciclo Clínico, que organizó la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo. El evento se desarrolló en la ciudad mendocina de Uspallata. La winifredense es la primera egresada de la carrera de Medicina de la universidad puntana.

“Nuestra estudiante Milagros González, de la carrera de Medicina y próxima a finalizar su Práctica Final Obligatoria (PFO), quien formó parte del equipo con estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), obtuvo el primer premio en la exigente instancia de resolución de un caso clínico”, publicó la UnViMe.

Gonzalezmilagro premio unvime equipo 12noviembre2025

“Este logro resalta el compromiso, la dedicación y la calidad de la formación de nuestros futuros médicos”, agrega el texto..

“Milagros estuvo acompañada y respaldada por la doctora Daniela Campoy, docente del espacio curricular de Fisiología. Además, agradecemos la indispensable gestión de la Universidad y de los coordinadores de carrera, quienes obraron como facilitadores clave para concretar esta exitosa participación”, destacaron.

