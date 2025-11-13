jueves 13, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Allanaron la casa de Cristian Tarragona por tenencia de material de abuso sexual infantil

Tarragonacristian delantero union santafe 13noviembre2025

La casa del futbolista Cristian Tarragona, quien se desempeña como delantero en Unión de Santa Fe, fue allanada en el marco de una causa por tenencia de material de abuso sexual infantil.

Según le informaron a la Agencia Noticias Argentinas, el allanamiento se dio en el marco de una investigación internacional denominada “Escudos por la infancia”, que está vinculada al delito de tenencia de material sexual infantil.

Al momento del allanamiento, el jugador se encontraba en su casa junto a varios familiares que residen en el lugar y estaba por irse al entrenamiento.

Si bien no hubo detenidos, se secuestraron varios dispositivos electrónicos.

