Detuvieron a empleada del Hospital de General Pico por falsificar 30 certificados médicos

La mujer, de aproximadamente 50 años, está imputada por presunta defraudación a la administración pública. Habría imitado la firma y el sello de un cirujano del Hospital Gobernador Centeno para obtener licencias.

La empleada del hospital Gobernador Centeno fue detenida -este jueves- en General Pico, en el marco de una investigación por la presunta falsificación de 30 certificados médicos. La mujer, quien tendría título de Técnica en Laboratorio, está acusada de utilizar estos documentos para justificar ausencias y obtener licencias laborales, configurando una supuesta defraudación a la administración pública provincial, publicó Infopico.

La investigación está a cargo de la Fiscalía General, encabezada en este caso por el Fiscal Adjunto Matías Juan.

Según la información recabada, la detención se produjo tras un allanamiento y requisa personal autorizados por la jueza María Jimena Cardoso. El operativo, realizado por la Brigada de Investigaciones, en el domicilio de la imputada, fue solicitado por el propio fiscal Juan.

La acusada es una asistente de aproximadamente 50 años, con cuatro años de antigüedad en el hospital piquense. Durante la diligencia judicial, se procedió al secuestro de su teléfono celular y de diversa documentación que se considera de utilidad probatoria para la causa.

La maniobra delictiva salió a la luz tras la denuncia de un médico cirujano del mismo centro asistencial. Aparentemente, la asistente habría falsificado 30 certificados imitando la letra, la firma y el sello de este profesional. En los documentos, la propia imputada consignaba supuestas afecciones que requerían reposo y tratamientos.

Con estos certificados “truchos”, la empleada logró acceder a licencias médicas durante todo este año, evitando el descuento de haberes por los días de ausencia.

Debido a la naturaleza del hecho, en el caso también ha tomado intervención la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA).

Se informó que la detenida será trasladada este viernes a los tribunales piquenses para enfrentar la correspondiente audiencia de formalización, donde la fiscalía expondrá formalmente los cargos en su contra.