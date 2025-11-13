El trailer de la nueva versión de “Frankenstein”, la película que arrasa en Netflix

La película «Frankenstein» de Guillermo del Toro que está disponible en Netflix es la adaptación del clásico literario de Mary Shelley.

El film tuvo un estreno limitado en cines antes de su debut global en la plataforma de streaming en noviembre de 2025. Desde que llegó al servicio hace un puñado de días, no deja de acumular reproducciones.

¿De qué trata «Frankenstein»?

La película retoma la trágica historia original de Víctor Frankenstein, un joven científico brillante, pero obsesivo y ególatra, que busca desafiar los límites de la vida y la muerte.

En su afán por la gloria científica, Víctor logra dar vida a una criatura humanoide ensamblada a partir de restos de cadáveres. Sin embargo, horrorizado por el resultado de su experimento, rechaza y abandona a su creación. Este abandono es el detonante de la tragedia: la criatura, rechazada por la sociedad y sin la guía de su creador, se ve sumida en una cadena de dolor, venganza y ruina, tanto para sí misma como para Víctor Frankenstein.

La versión de Del Toro, ganador del Óscar por La forma del agua, es una visión grandilocuente y emotiva que explora la obsesión científica, la megalomanía del creador y la búsqueda de pertenencia de la criatura.

Quiénes actúan en «Frankenstein»

La película cuenta con un reparto estelar de figuras consagradas y en ascenso:

-Oscar Isaac como Dr. Víctor Frankenstein (el científico).

-Jacob Elordi como La Criatura / El Monstruo.

-Mia Goth como Elizabeth Lavenza (prometida de Víctor).

-Christoph Waltz como Heinrich Harlander (un enigmático mecenas).

-Felix Kammerer como William Frankenstein.

-Charles Dance como Barón Leopold Frankenstein (padre de Víctor).

-David Bradley

-Lars Mikkelsen