Femicidio en Monte Nievas: El desgarrador testimonio del hijo de Raquel Amaya

“Estábamos frente a frente a él (NdR: se refiere al femicida Fabricio Borges). La verdad que las sensaciones en todo momento, fueron abalanzarme sobre él y hacerle los mil daños que le hizo a mi madre…pero no quedó otra que contenerme, porque hoy soy el responsable legal de mi hermano Benjamín, el niño que mi madre y este asesino tenían en común”, confesó Sergio Melín, el hijo de Raquel Amaya, la mujer que fue asesinada –en junio del año pasado- por su pareja en Monte Nievas. “Las pruebas presentadas y toda la reconstrucción que presentó el fiscal Guillermo Komarovsky, fueron muy contundentes. La Defensoría prácticamente no hizo objeción a ninguna de las pruebas, a ninguno de los testimonios, ya sean vecinos de la localidad de Monte Nievas como el médico forense y la gente de (la División) Criminalística. La verdad que de nuestra parte estamos conformes cómo se dio el juicio, y esperamos y apelamos a la justicia para que el jueves 27 se confirme la sentencia de condena perpetua”, expresó.

Melín y una hermana que reside en Córdoba estuvieron los dos días que duró el juicio oral en el Centro Judicial de General Pico, por el femicidio de Raquel Amaya. El acusado, que además confesó su autoría, es Fabricio Borges.

En el juicio quedó confirmado que Borges ahorcó con una soga a la mujer, durante la madrugada del viernes 28 de junio del año pasado, en la vivienda que compartían en Monte Nievas. En la misma habitación donde cometió el femicidio, dormía el hijo de ambos de 8 años. La víctima también fue abusada sexualmente.

Borges y Amaya estaban separados desde un tiempo, pero convivían en la misma casa. La víctima sufría violencia física, sexual, económica y psicológica. Borges tras asesinar a la mujer, intentó descartar el cuerpo. Inicialmente se dirigió por la ruta provincial 102 hacia el este, después regreso a una plantación hacia la zona de Eduardo Castex y finalmente descartó el cadáver en la bajada al camino de La Cruz, entre Monte Nievas y Metileo.

Molestias.

Melín confesó su “molestia”, en una comunicación telefónica con Radio DON 101.5 Mhz, con el intendente de Monte Nievas, Germán Wilberger, porque “en un pueblo de 400 o 500 habitantes no podía desconocer la situación que atravesaba la familia, si realmente desconocía esta situación es porque no le interesan los habitantes de su pueblo y no camina las calles”. Incluso, en su momento Melín, reveló que el jefe comunal se habría comunicado con su madre cuando se encontraba en Pico Truncado para pedirle que regresara a Monte Nievas.

También lamentó la ausencia de la secretaria de la Mujer de La Pampa, porque inicialmente se constituyó como querellante para participar en el juicio, pero los asesores legales no se presentaron. “Es una realidad muy triste que no nos hayan acompañado. El único que hizo la defensa, estuvo presente e hizo un excelente trabajo fue el fiscal Guillermo Komarowski”, aseguró.

«Muy duro».

“No es nada grato volver a rememorar, a recordar todo lo sucedido con el asesinato de mi madre, y fueron dos días muy difíciles para nosotros, pero sentíamos (la necesidad) como hijos de Raquel de estar presentes”, dijo. Y anticipó que no podrá estar presente cuando se anuncie la condena, porque tiene que trabajar.

-Melín, ¿Qué sensación tuvo cuando se escuchó la confesión de Borges que hacía tiempo tenía decido asesinar a su madre?

-Eso fue el primer día, porque él no declaró, sino que se baso en las declaraciones que hizo cuando fue detenido. La verdad es que fue una declaración victimizante que no tiene nada que ver con la semejante barbarie que cometió.

-¿Por qué dice eso?

Sus argumentos eran que él era el que sufría violencia por parte de mi madre, que tenía miedo. También quiso culpar a una de mis hermanas, que realizó un viaje de visita a mi madre, y quiso justificar un hecho que cometió durante una madrugada, cuando intentó ingresar a la pieza donde ella dormía con mi hermanito, e intentó tocarla o levantarle el cubrecama. Él sostuvo que ese fue el punto de quiebre entre mi mamá y él, intentando decir que mi hermana era una mentirosa.

-Incluso su madre se había ido a Pico Truncado, pero después regresó a Monte Nievas.

-Claro, ella viajó, como hizo varias veces. Estaba allá. Recuerdo que él utilizaba diferentes teléfonos para mandar mensajes. Nosotros intentamos convencer a mi mamá para que se quedará con nosotros, pero por ahí hay decisiones que toman las personas, que uno no las entiende. Pero, ella sufrió mucho daño psicológico y también hubo daño económico hacia mi hermano de su parte.

-Melín, todo indica que Borges será condenado a prisión perpetua.

-Sí, la verdad que quiero destacar el trabajo del fiscal Guillermo Komarowski, que hizo un excelente trabajo. Lastima que, como te decía, no sabíamos que las sentencias se iban a dictar dentro de 10 días, y no podremos estar presentes, pero sí estamos convencidos de que la condena va a ser así.